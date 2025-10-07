Статус беженца: что он дает и как его получают в разных странах

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Содержание:

Что такое статус беженца

Беженец — это человек, вынужденно покинувший родину под угрозой преследований, войны или насилия. Основанием для предоставления такого статуса служат обоснованные опасения стать жертвой преследований из-за расы, национальности, религии, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе. Ключевыми факторами, провоцирующими массовое бегство населения, традиционно выступают войны, а также конфликты на почве этнической или религиозной нетерпимости.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), общее число беженцев в мире в 2024-м составило 36,8 млн человек (эта цифра не учитывает 5,9 млн палестинских беженцев). По данным ООН, 69% всех беженцев и других лиц, нуждающихся в международной защите, прибывают всего из пяти стран: Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины и Южного Судана.

Беженцев не следует путать с другими категориями — получателями временного убежища и вынужденными переселенцами. Между этими статусами есть различия, которые касаются оснований для их получения, правового положения и предоставляемых гарантий.

Международное регулирование статуса беженцев

Международно-правовой статус беженцев регулируется несколькими документами и институтами. Фундамент современной системы — это устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 1950 года, Женевская конвенция 1951 года и Нью-Йоркский протокол 1967 года, расширивший ее действие. Ключевую координирующую роль играет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Женевская конвенция является краеугольным камнем международного статуса беженцев. Она:

Дает определение понятия «беженец» как лица, покинувшего страну из-за опасений преследования по расовому, религиозному признаку и других.

Запрещает дискриминацию в отношении беженцев и закрепляет права на защиту от высылки, работу, жилье, образование, свободу передвижения, социальную помощь и др.

Устанавливает принцип невысылки: нельзя возвращать беженца в страну, где ему грозит опасность.

Протокол 1967-го расширил действие Конвенций. Он устранил ограничения документа, распространив его действие на беженцев по всему миру, независимо от даты и места возникновения проблемы.

Сейчас участниками Конвенции являются свыше 145 государств, включая Россию. Страны-участники несут обязательства по выполнению норм этих документов, включая предоставление защиты, обеспечение прав и сотрудничество с УВКБ ООН.

УВКБ ведет историю с основанной еще в 1921 году Лигой наций Верховной комиссией по делам беженцев, в современном виде оно существует с 1950 года как специализированная структура ООН. Оно выполняет надзорные и координирующие функции: следит за применением соглашений, оказывает помощь беженцам и содействует добровольной репатриации или интеграции в новых странах.

Еще одна структура — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — занимается вопросами палестинских беженцев, которые выведены из-под мандата УВКБ ООН и действия Конвенции 1951 года. Она существует с 1949 года и работает только в Иордании, Сирии, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В ЕС вопросами беженцев занимается специализированное агентство — Европейский офис по вопросам предоставления убежища. В рамках Африканского союза действует Конвенция 1969 года по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке (вступила в силу в 1974-м), в Латинской Америке — Картахенская декларация 1984 года о беженцах.

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Права и обязанности беженцев

Лица, получившие статус беженца, имеют широкий спектр прав и обязанностей, которые регулируются национальным законодательством и международными стандартами. Ниже приведены основные положения для России, Евросоюза и США.

Россия

Права:

Бесплатные переводчик, информация о правах, документы на проживание.

Проживание в ПВР, питание, медпомощь.

Трудоустройство без специального разрешения.

Соцзащита, пособия, образование для детей.

Свобода передвижения по стране.

Обязанности:

Соблюдать российские законы и правила центра размещения.

В 7-дневный срок сообщать в МВД о смене личных данных или адреса.

Проходить переучет в МВД каждые 1,5 года.

Европейский Союз

Права:

Информирование о процедурах и правовая поддержка.

Гарантии проживания, питания, медпомощи.

Доступ к образованию для детей; право на труд (может быть ограничено).

Свобода вероисповедания, обращение в суд.

Особенность: Свободное перемещение между странами ЕС ограничено до получения постоянного вида на жительство.

США

Права:

Легальное проживание, работа, медпомощь, соцподдержка.

Программы адаптации и воссоединение с семьей (супруг/а, дети).

Выезд за границу по специальному документу.

Через год — возможность получить грин-карту, а затем гражданство.

Обязанности:

Соблюдать федеральные законы США, законы штата, местное законодательство.

Отправлять несовершеннолетних детей в школу;

Пройти медобследование.

Не иметь тяжких судимостей.

Платить федеральные, штатные и городские подоходные налоги.

Сообщать Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) об изменении адреса в течение 10 дней после переезда.

Как получить статус беженца в России

Правовое положение беженцев на территории России определяется ФЗ № 4528-1 «О беженцах». Ключевой нормой закона является положение о приравнивании правового статуса беженцев к правам граждан страны. Статус беженца присваивают в органах МВД.

Процедура получения статуса:

Обратиться в миграционную службу на границе с Россией для получения пропуска на территорию страны. С пропуском прибыть в ПВР. Там дают возможность бесплатного проживания, получение трехразового питания и первой помощи, возможность устроить ребенка в школу. Проживающим также выдают российскую sim-карту. Направить заявление в отделение МВД с обоснованием причин бегства. Приложить паспорт (с переводом) и два фото формата 35 мм на 45 мм. На время рассмотрения заявления, которое обычно длится до 3 месяцев, выдается справка, легализующая пребывание в стране. После нужно пройти собеседование, проверку по базам силовых ведомств, сдать отпечатки пальцев и заполнить анкету.

При положительном решении выдается удостоверение беженца. Беженцы могут вернуться в родную страну в любой момент. Тогда они лишаются этого статуса. В случае пребывания за границей письменное ходатайство о статусе беженца подается в российское посольство или консульство. Если в статусе отказано, есть возможность обратиться за временным убежищем (предоставляется на один год с правом продления).

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сколько беженцев в России и из каких стран

Основная часть просителей убежища в России — граждане Украины, их доля составляет 80% от общего количества заявлений. Заявления также поступают от граждан стран СНГ, Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Армении и Казахстана.

При этом важно отметить, что лишь малая доля официально получает статус беженца. Так, в 2024 году по решению территориальных органов МВД статус беженца получили 12 человек, статус вынужденного переселенца — 62 человек, временное убежище — 5302 человека.

Число обращений со стороны граждан стран Азии и Ближнего Востока остается незначительным, в России официально проживают менее 250–300 человек из этих регионов, часть из которых — потомственные беженцы (например, афганцы).

Статус украинских беженцев в России

Согласно статистике УВКБ ООН, после февраля 2022 года Украину покинули порядка 10 млн человек. По состоянию на апрель 2025 года в Европе продолжают оставаться около 6,3 млн украинских беженцев. Больше всего их — в Германии (1,24 млн), России (1,22 млн) и Польше (около 1 млн). По оценкам российских властей, в стране пребывает свыше 5 млн лиц, покинувших Украину.

С 2022 года в России действовал упрощенный порядок пребывания для украинских граждан и лиц с гражданством ДНР и ЛНР. Данный правовой режим, установленный указом президента Владимира Путина от 27 августа 2022 года, предоставлял им право на проживание без временных ограничений и осуществление трудовой деятельности без необходимости получения патента. Обязательной процедурой для легализации в рамках этого порядка являлось прохождение медицинского осмотра, дактилоскопии и фотографирования. В настоящее время действие упрощенного режима прекращено. Указом президента от 20 марта 2025 года установлено, что украинцы, находящиеся в России без правовых оснований, обязаны до 10 сентября либо получить соответствующий разрешительный документ, либо выехать из страны.

Отличие статуса беженца от других форм защиты

Статус беженца отличается от статуса получателя временного убежища и вынужденного переселенца:

Основания получения. Статус беженца предоставляется на основании документально подтвержденных обоснованных опасений преследования. Временное убежище — если заявитель не смог доказать преследования или по гуманитарным причинам (например, войны и стихийные бедствия), но возвращаться в страну опасно для жизни или здоровья. Статус вынужденного переселенца предназначен преимущественно для граждан страны, которые вынуждены покинуть свое место жительства, но остается гражданином страны и обладает более широкими социальными и правовыми гарантиями. Статус. Беженец и проситель убежища теряют свои национальные паспорта на срок пребывания; переселенец — нет, он остается гражданином своей страны. Срок получения. Статус беженца и переселенца выдается на срок до 3–5 лет, временное убежище — на год. Социальные гарантии. Переселенец имеет доступ ко всем правам и социальному пакету граждан, беженец — к ограниченному набору прав, проситель временного убежища — к минимальным социальным гарантиям.

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Какие страны чаще предоставляют статус беженца

По данным на середину 2024 года, Иран и Турция остаются основными принимающими странами из-за продолжающихся конфликтов в соседних регионах, особенно в Афганистане и Сирии. Страны приняли 3,8 и 3,3 млн человек соответственно. Германия лидирует среди европейских принимающих стран (3 млн человек).

Крупнейшими странами по приему беженцев в мире также остаются Канада, США и Франция. Каждая из них имеет свои особенности миграционной политики и критерии предоставления убежища. Германия и Франция ориентированы на права человека и комплексную интеграцию. США предъявляют самые строгие требования к проверкам и часто меняют политику в зависимости от политики президента и конгресса. У многих стран наблюдается тенденция к ужесточению миграционной политики. К примеру, в 2025 году Канада снизила целевые показатели по приему постоянных жителей до 395 тыс. человек по сравнению с предыдущими годами.