Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, находящихся в России «без законных оснований», либо легализоваться, либо покинуть страну. А иностранцы, прибывшие в новые регионы, должны сдать тесты на наркотики и ВИЧ

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Граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны выехать из страны либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение, говорится в указе президента Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Кроме того, иностранные граждане, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.

В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

Этим же указом устанавливается, что сроки пребывания иностранных граждан в четырех новых регионах продлеваются на срок действия трудового договора, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года включительно.

С 5 февраля в России действует особый режим высылки иностранцев, которые нелегально находятся на территории страны. Теперь решения о выдворении могут принимать начальники и заместители территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.

Иностранцы, пребывающие в России без необходимых документов, вносятся в реестр контролируемых лиц до момента их депортации или добровольного выезда. Внесение в реестр сопровождается рядом ограничений, включая запрет на переезд в другой регион без уведомления, на покупку недвижимости и транспортных средств, заключение брака.

В декабре прошлого года Путин подписал указ, который обязал всех находящихся в России нелегальных мигрантов урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Помимо биометрии и медицинских тестов от мигрантов, которые намерены остаться в России, потребовали подтвердить знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности.

По данным на начало марта, в реестр контролируемых лиц были включены свыше 680 тыс. иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России.

Меры по ужесточению миграционной политики в России власти начали принимать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате него погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Силовики задержали более 20 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.