ОЭСР предупредила о замедлении экономического роста развитых стран

Мировой ВВП в этом году вырастет на 2,9%, а в следующем его рост замедлится до 2,7%, считают в ОЭСР. Экономисты отмечают, что инфляция снижается, но рост экономики замедляется из-за высоких ключевых ставок

Фото: Scott Barbour / Getty Images

В странах с развитой экономикой наблюдается замедление экономического роста в связи с ограничениями, вызванными высокими процентными ставками центробанков на фоне геополитической напряженности, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП на 2,7% в следующем году и на 2,9% в этом. В 2025 году темп рост увеличится только до 3%.

«Инфляция снижается, но экономический рост замедляется. Мы прогнозируем мягкую посадку для стран с развитой экономикой, но это далеко не гарантировано. <...> Мировая экономика борется с инфляцией, замедлением роста и растущим налоговым давлением», — приводит Bloomberg заявление главного экономиста ОЭСР Клэр Ломбарделли.

ОЭСР отмечает, что несмотря на то, что основные показатели инфляции снизились, показатели базовых цен оказываются неустойчивыми — и денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока не появятся явные признаки устойчивого снижения базового давления.

Организация предупреждает, что многие правительства сталкиваются со «сложными бюджетными перспективами» по мере роста расходов на обслуживание долга. Чтобы удовлетворить потребности стареющего населения и изменения климата, странам необходимо в ближайшей перспективе приложить более активные усилия для создания пространства для будущих расходов.

Экономист Нуриэль Рубиани, известный тем, что предсказал кризис 2008 года в США, накануне заявил, что на рынках продолжится «кровавая баня». Он отметил, что инвесторы весь год выдавали желаемое за действительное, предрекая снижение ключевых ставок. Рубиани считает, что рост акций американских и международных компаний летом 2023 года был связан с ажиотажем по поводу искусственного интеллекта, а если убрать их из расчетов, рынки остались бы без изменений.

«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — считает экономист.