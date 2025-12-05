Международный суд ООН (ICJ): полномочия, юрисдикция и ключевые решения

Фото: Robin Van Lonkhuijsen / EPA / ТАСС

Содержание:

Что такое Международный суд ООН

Международный суд ООН (англ. International Court of Justice — ICJ, фр. Cour internationale de justice, дословно «Международный суд справедливости») — это судебный орган в системе Организации Объединенных Наций (ООН). Он был создан на основании Устава ООН в 1945 году, функционировать начал через год. В отличие от других главных органов ООН, располагается не в США, а в Гааге (Нидерланды). Его деятельность регулируется Статутом Международного суда ООН и регламентом. Делопроизводство ведется на английском и французском языках.

Международный суд ООН обладает правом рассматривать споры только между странами, судить отдельных граждан у него полномочий нет. Этим он отличается, например, от Международного уголовного суда (МУС) — независимого судебного органа, не входящего в структуру ООН, который судит конкретных людей за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Решение суда ООН является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из государств — участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.

Полномочия и функции ICJ

Суд ООН выполняет две основные функции: урегулирование международных споров и предоставление консультативных заключений.

Разрешение споров

Международный суд ООН рассматривает споры только между государствами. Спектр дел крайне широк. В их числе:

территориальные и пограничные вопросы: споры о принадлежности островов, делимитации морских шельфов или прохождении сухопутных границ (таких дел большинство);

экономические отношения: установление права государств на природные ресурсы, предоставление права национального режима;

нарушения гуманитарного права: обвинения в геноциде, этнических чистках или незаконном применении силы;

экологические споры: конфликты из-за загрязнения трансграничных рек или использования природных ресурсов.

Согласно статье 38 Статута, при решении споров суд применяет источники международного права, включая соглашения, обычаи, принципы и судебные решения ведущих экспертов в этой сфере.

Решение суда является обязательным только для сторон спора, и его нельзя обжаловать. Если проигравшая сторона игнорирует решение, можно задействовать Совет Безопасности для принятия мер по его исполнению.

Консультативные заключения

Суд уполномочен выносить заключения по правовым вопросам, которые могут быть представлены органами ООН и специализированными учреждениями организации (например, ЮНЕСКО или ВОЗ). При этом сфера запросов Генассамблеи и Совбеза не ограничена, а другие органы и спецучреждения могут обращаться к суду только в рамках своей области работы. Государства не могут обращаться за консультативными заключениями. В отличие от судебных решений, заключения носят рекомендательный характер.

Юрисдикция Международного суда

Суд ООН действует на основании принципа согласия государств: ни одна страна не может быть принуждена отвечать перед судом, если она сама не выразила на это волю. Государство может сделать это тремя способами:

Специальное соглашение . Страны-участницы спора договариваются передать его в Гаагу. Например, Малайзия и Сингапур в 2003 году так попросили суд определить принадлежность необитаемого острова Педра-Бранка.

Оговорка в международном договоре . Многие конвенции (например, о предупреждении преступления геноцида или о борьбе с расовой дискриминацией) содержат статью, согласно которой любые споры по толкованию этого договора передаются в ICJ.

Одностороннее заявление. Государство вправе признать обязательную силу юрисдикции суда для себя и других стран, выразивших аналогичное намерение. По состоянию на ноябрь 2025 года такое заявление сделали 74 государства. Среди постоянных членов Совбеза действует только заявление Великобритании: Россия и Китай никогда его не делали, а Франция и США отозвали свои заявления.

Известные дела и решения

В истории Международного суда ООН множество знаковых дел. Некоторые из них:

Дело о проливе Корфу (1947–1949) — исторически первое дело суда ООН. Великобритания обратилась с иском против Албании после подрыва британских кораблей на минах в в проливе Корфу в 1946-м в территориальных водах Албании. Лондон обвинил Тирану, что она установила мины или позволила третьему государству установить мины после того, как военно-морские силы союзников провели операции по разминированию. Суд установил ответственность Албании и обязал выплатить компенсацию в размере 844 тыс. фунтов стерлингов.

Дело Никарагуа против США (1984-1991) — одно из самых значимых в практике суда. Никарагуа обвинила США в поддержке повстанцев «контрас» и минировании портов. Суд признал нарушение Соединенными Штатами принципов невмешательства и неприменения силы и присудил США выплатить Никарагуа компенсации. Несмотря на то, что США отказались участвовать в этом процессе и заблокировали исполнение решения в Совбезе ООН, суд постановил, что ст. 2 (4) Устава ООН о запрете применения силы является нормой обычного международного права, а также уточнил принципы необходимости и соразмерности при реализации права на коллективную самооборону.

Дело о геноциде в Боснии (1993-2007) — первое рассмотрение обвинений в геноциде на уровне ответственности государства. Суд квалифицировал события в городе Сребренице, в которых погибли более 8 тыс. боснийских мусульман, как геноцид, признав нарушение Сербией обязательства по его предотвращению, но отказался возложить вину за преступления на Сербию.

На ноябрь 2025 года суд вынес решения по более чем 170 делам, а на рассмотрении находится более двадцати споров, касающихся вопросов миграции, воздушного права, расовой дискриминации и других сфер.

Состав суда и процедура рассмотрения

Состав суда ООН включает 15 судей, назначаемых Генассамблеей и Совбезом на девять лет с опцией переизбрания. Запрещено наличие двух судей от одного государства. Кандидаты на пост судьи должны обладать безупречной репутацией, соответствовать критериям для занятия высших судебных позиций либо иметь статус признанных специалистов в сфере международного права. Государству, не представленному постоянным судьей, предоставляется право на назначение временного судьи (ad hoc) специального для разбирательства по делу с его участием.

С марта 2025-го председателем суда ООН (назначается на три года) является японец Юдзи Ивасава. Состав суда, утвержденный в ноябре 2023 года, оказался первым в истории без российского представителя. Так, Кирилл Геворгян, занимавший должность вице-председателя суда, не смог переизбраться по итогам голосования.

Процедура рассмотрения дел состоит из двух стадий:

Письменная — стороны обмениваются меморандумами — документами с аргументами и доказательствами. Устная — публичные слушания, где выступают эксперты и представители сторон.

После слушаний судьи обсуждают дело на закрытых заседаниях. Средняя продолжительность рассмотрения — около четырех лет. Окончательное решение выносится через три-шесть месяцев после слушаний. Судопроизводство ведется на английском и французском языках.

Адрес и структура: где работает ICJ

Международный суд ООН работает во Дворце Мира (нидерл. Vredespaleis), расположенном в Гааге (Нидерланды) по адресу: Carnegieplein 2, 2517 KJ. Здание возведено в 1907–1913 годах на средства американского финансиста Эндрю Карнеги и при поддержке российской казны.

Суд обычно действует в составе коллегии, в которой участвуют все судьи (кворум — девять судей плюс судьи ad hoc). Но он также может формировать палаты (камеры) в составе как минимум трех судей. Они могут быть постоянными, как например палата по упрощенным процедурам, а также временными или специальными. Первая специальная палата была создана в 1982 году для рассмотрения дела между Канадой и США о делимитации морской границы в районе залива Мэн. На ноябрь 2025-го действующих временных палат нет.

В составе суда также действует три комитета, которые решают административные вопросы:

Бюджетно-административный комитет — готовит административные решения для всего суда.

Комитет по правилам — учрежден в 1979 году, консультирует суд по вопросам процедуры и методов работы.

Библиотечный комитет — создан в 1970 году, поддерживает библиотеку суда в актуальном состоянии.

Суд также назначает Секретаря, который помогает в решении организационных вопросов.

Международный суд ООН и Россия

Соединенные Штаты подали три иска против Советского Союза в 1950-х годах. Они касались инцидентов с уничтожением советскими истребителями американских самолетов. Дела завершились еще на процессуальной стадии, так как во всех случаях было констатировано отсутствие согласия СССР на юрисдикцию Суда ООН. Таким образом, Советский Союз ни разу не принимал участие в делах суда в качестве стороны спора на стадии рассмотрения по существу. При этом Москва активно участвовала в выработке консультативных заключений.

Россия несколько раз становилась ответчиком по иску в Международный суд ООН:

Грузия в 2008 году инициировала судебное разбирательство против России, заявив о расовой дискриминации грузин, проживающих на территориях Абхазии и Южной Осетии. В 2011-м суд признал отсутствие юрисдикции из-за невыполнения Тбилиси досудебных процедур.

Украина в 2017-м обратилась в суд, обвинив Россию в том, что она нарушила обязательства по предотвращению и пресечению финансирования вооруженных групп на востоке Украины и недопущению расовой дискриминации, в частности в отношении крымских татар и украинцев в Крыму. Суд ООН в январе 2024 года признал Россию частично виновной в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, однако отклонил большинство претензий Украины по этому иску.

Украина 26 февраля 2022 года подала в суд на Россию с целью привлечь ее к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии». Суд приступил к рассмотрению дела 7 марта и вскоре потребовал от Москвы остановить военные действия. Москва на слушаниях в сентябре 2023 года настаивала на прекращении дела, поскольку, с ее точки зрения, юридические аргументы Киева ошибочны, а суд не обладает юрисдикцией. Суд постановил, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, а также отклонил пять из шести предварительных возражений России. В начале декабря 2025-го российский МИД сообщил, что суд ООН принял к рассмотрению встречные обвинения России против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида 1948 года и отклонил возражения Киева о недопустимости российских требований.

В сентябре 2025 года Россия впервые выступила истцом в Международном суде ООН. Москва оспорила решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности к крушению Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. Россия потребовала признать решение ИКАО недействительным, аргументируя это тем, что Совет организации не имел компетенции рассматривать инцидент, так как он произошел в зоне вооруженного конфликта, а также указывая на процедурные нарушения. Ранее, в сентябре 2024-го, Россия также заявила о намерении обратиться в Международный суд ООН по делу о подрыве газопроводов проекта «Северный поток».

В ведомстве сообщили, что Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года. При этом все возражения украинской стороны о якобы недопустимости требований РФ суд полностью отклонил.