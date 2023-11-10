В состав Международного суда ООН впервые не попал представитель России

Россиянин Кирилл Геворгян, занимавший должность вице-президента суда ООН, не смог переизбраться по итогам голосования. Это первый случай с момента основания суда, когда представитель России не вошел в его судейский состав

Кирилл Геворгян (Фото: icj-cij.org)

В состав Международного суда ООН впервые с момента его учреждения не попал представитель России. Заседание по выбору судей состоялось 9 ноября, трансляция велась на YouTube-канале международной организации.

Всего на голосование было вынесено пять высвобождающихся в суде вакансий в связи с истечением в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей — Джоан Донохью (США), Кирилла Геворгяна (Россия), Мохамеда Беннуны (Марокко), Патрика Липтона Робинсона (Ямайка) и Хилари Чарлзуорт (Австралия).

По итогам голосования в СБ ООН в состав международного суда были избраны Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР). Эти же кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

Австралийка Чарлзуорт, переизбранная в состав суда, продолжит исполнение своих обязанностей, остальные четверо избранных судей приступят к работе с 6 февраля 2024 года.

Согласно установленной процедуре, выборы членов Международного суда проходят одновременно и независимо друг от друга в Генассамблее и Совбезе. Для того чтобы добиться избрания, кандидаты должны набрать большинство голосов стран-членов как в ГА (как минимум 97 из 193), так и в СБ (8 из 15). Россиянин Геворгян по итогам выборов получил 6 голосов в СБ ООН и 77 голосов в ГА ООН, что не позволило ему избраться на второй срок. Представители СССР, а затем и России, избирались судьями с момента основания суда в 1946 году. За весь период их было девять человек.

Международный суд ООН является главным судебным органом международной организации. Он находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Суд работает с 1946 года и разрешает, в соответствии с международным правом, юридические споры между государствами.



При рассмотрении споров суд проводит публичные слушания, во время которых выступают представители и адвокаты сторон, а затем обсуждает дело на закрытых заседаниях и оглашает решение. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из государств — участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.



Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН, однако оспаривает ее по отдельным делам. В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России, поданный в феврале. В МИДе заявили, что суд не имеет такой юрисдикции.