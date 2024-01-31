Суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года

Рассмотрев иск Украины суд ООН постановил, что Россия частично нарушила пункты конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. В МИД сочли доводы инстанции спорными и вызывающими недоумение

Здание Международного суда ООН в Гааге (Фото: icj-cij.org)

Международный суд ООН в Гааге (ICJ) признал России частично виновной в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в решении суда.

Дело рассматривалось по иску Украины, которая в январе 2017 года обвинила Москву в поддержке вооруженных формирований в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму. В рамках этого иска украинская сторона добивалась выплаты компенсаций, прекращения помощи ДНР и ЛНР (были включены в состав России осенью 2022 года) и вывоза поставляемых вооружений.

По словам председателя международного суда Джоаны Донохью, суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций. Она отметила, что Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT). При этом суд постановил, что у Москвы было только одно нарушение — в п.1 ст. 9 ICSFT. В нем речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории страны, после получения соответствующей информации.

В частности, суд признал неустановленным тот факт, что Россия нарушила обязательства по п. 1 ст. 10 ICSFT. Данная статья предполагает, что государство-участник конвенции, на территории которого находится предполагаемый преступник, обязано без каких-либо исключений передать дело своим компетентным органам для судебного преследования.

Также суд не установил нарушений по п. 1 ст. 12 ICSFT, которая обязует государства-участники конвенции оказывать друг другу помощь в связи с уголовными расследованиями или процедурами выдачи в отношении преступлений, указанных в ст. 2, включая помощь в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для разбирательства.

В то же время суд ООН счел нарушенными обязательства России по п. 1 ст. 9 ICSFT (после получении информации о том, что лицо, совершившее или предположительно совершившее преступление, указанное в статье 2, может находиться на его территории, государство-участник должно принять меры, которые могут быть необходимы в соответствии с его внутренним законодательством для расследования), однако заявил о необходимости проведения дополнительных расследований.

Суд счел неустановленным, что Россия нарушила свои обязательства в рамках конвенции о ликвидации расовой дискриминации (CERD), наложив запрет на Меджлис крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России). «Российская Федерация применяет режим гражданства в Крыму ко всем лицам, в отношении которых оно осуществляет юрисдикцию. Не установлено, что ответчик нарушил свои обязательства по CERD», — говорится в определении суда.

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Суд не установил и нарушений Москвой CERD по обвинению в ограничении собраний этническо-культурных общин. Вместе с этим международный суд признал Россию виновной

в нарушении ст. 2 (1) (a) и ст. 5 (e) (v) CERD в отношении

внедрение школьного образования на украинском языке.

Украина призывала суд ООН признать Россию виновной по:

ст. 18 ICSFT — за не принятие практически осуществимых мер по недопущению того, чтобы государственные и негосударственные лица и компании не финансировали «терроризм» на Украине.

ст. 9 и 10 ICSFT — за отказ расследовать факты, касающиеся лиц, которые совершили или предположительно совершают финансирование терроризма, а также не выдав или не привлекая к ответственности подозреваемых;

ст.12 ICSFT — за не предоставление Украине необходимых мер помощи в связи с уголовным расследованием преступлений, связанных с финансированием терроризма.

ст. 2 CERD — за участие в многочисленных и повсеместных актах расовой дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму, а также за спонсирование расовой дискриминации со стороны других лиц или организаций против крымскотатарской и украинской общин в Крыму.

ст. 4 CERD — за поощрение расовой дискриминации в отношении крымскотатарской и украинской общин в Крыму;

ст. 5 CERD — за не обеспечение права членов крымскотатарской и украинской общин на равенство перед законом, особенно при осуществлении ими права на равное обращение в суды и все другие органы, отправляющие правосудие;

ст. 6 CERD — за не обеспечение эффективной защиты крымскотатарской и украинской общин в Крыму и средств правовой защиты от актов расовой дискриминации;

ст. 7 CERD — за не принятин немедленных и эффективных мер в области преподавания, просвещения, культуры и информации, в целях борьбы с предрассудками, которые приводят к расовой дискриминации в отношении крымскотатарской и украинской общин в Крыму.

Приняв решения по иску, суд ООН «отказался идти на поводу у Киева», а российские доводы были услышаны, заявили в МИД, комментируя вердикт и отмечая, что большинство обвинений со стороны Киева были отклонены.

В то же время в министерстве выразили недоумением выводом суда, что Россия должным образом не расследовала деятельность лиц, оказывающих, по версии Киева, помощь Донбассу. «Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как «терроризма», так и его «финансирования», — сказали в ведомстве.

Спорным суждением со стороны суда МИД назвал нарушение Россией обязательств по конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за сокращения в Крыму школ с образованием на украинском языке. Выбор крымчан учиться на русском языке был сугубо добровольным, заявили в министерстве. «Неужели российские власти должны были насильно «затаскивать» детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством», — заключили в ведомстве.

В ходе слушаний летом 2023 года представители России указывали, что украинский иск противоречит здравому смыслу, основывается на неправильном толковании права и должен быть отклонен. Российская сторона отмечала, что две указанные конвенции не имеют отношения к разногласиям между Москвой и Киевом и используются Украиной для поднятия более широкого круга вопросов перед Международным судом ООН.

«Наша делегация будет присутствовать на оглашении, мы ожидаем, что суд проявит беспристрастность, независимость, как главный судебный орган системы ООН. Обращаем внимание, что данное решение является промежуточным и будет касаться наличия или отсутствия у суда полномочий рассматривать дело», — говорила ранее в этот день официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Москва неоднократно отвергала все обвинения Киева.