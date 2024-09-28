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Подрыв «Северных потоков» ,  
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МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»

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Подрыв «Северных потоков»
Россия предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. По истечении полугода, если прогресса не будет, иск начнет рассматривать Международный суд ООН, чьи решения обязательны к исполнению
Обстановка на месте взрыва в Балтийском море
Обстановка на месте взрыва в Балтийском море (Фото: Trond Larsen / Expressen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия обратится в Международный суд ООН по делу о подрыве газопроводов проекта «Северный поток», если вопрос не будет решен на этапе досудебного урегулирования, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

«Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора — обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Досудебные претензии предъявлены Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. По словам Захаровой, «на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к подрыву «Северных потоков». Она заверила, что «замести дело под ковер» не получится.

Международный суд ООН — главный судебный орган всемирной организации, офис находится в Гааге. Его решения являются юридически обязательными и не подлежат обжалованию. Правила требуют, чтобы сначала инициатор уведомил суд о наличии спора, после чего у сторон будет полгода на урегулирование противоречий.

Россия с 2007 года признает юрисдикцию Международного суда ООН. Борис Грызлов, занимавший тогда пост думского спикера, пояснил, что это позволит обращаться в суд по поводу выдачи подозреваемых в терроризме.

В марте 2022 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от России остановить военную операцию на Украине. Российские представители на заседании не присутствовали «ввиду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности отведенного России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям в том числе и безопасности», рассказала тогда Захарова.

В феврале этого года суд отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. Дело касалось обвинений в адрес Москвы в поддержке вооруженных формирований в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму.

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Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях.

The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали, что операцию провела «проукраинская группировка», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов. По сведениям The Wall Street Journal, идея взорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» возникла во время пьяного разговора в баре среди старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов.

Киев отрицает свою причастность. Москва возлагает вину на «англосаксов».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД Северный поток Международный суд ООН в Гааге Международный суд
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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