Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на дисквалификацию

Федеральный суд не увидел ошибок в решении CAS, сторона Валиевой теперь должна оплатить судебные издержки и компенсировать расходы WADA и ISU

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Федеральный суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (на момент сдачи пробы — 15 лет) и статус защищенного лица, пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Как говорится в документе, коллегия не упустила из виду никаких значимых обстоятельств», а статус защищенного лица «не во всех» случаях требует какого-то иного обращения. То есть, сочли в суде, оснований для применения менее суровой санкции к апеллянту не было.

Также в суде отвергли критику в адрес CAS со стороны Валиевой за чрезмерное освещение ее кейса. Там указали, что «дело попало в заголовки газет» во время Олимпиады, а сама фигуристка к тому моменту была очень известна.

Сторона Валиевой должна оплатить судебные издержки и компенсировать расходы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному союзу конькобежцев (ISU) — в сумме 23 тыс. швейцарских франков (€24,5 тыс.).

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золотого командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.

Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить дисквалификацию.

С конца июля Валиева начала выступать в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».