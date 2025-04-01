Национальный расчетный депозитарий: функции, структура и правила работы

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Что такое Национальный расчетный депозитарий

Национальный расчетный депозитарий (НРД) — это небанковская кредитная организация, которая осуществляет обслуживание ценных бумаг и оказывает клиринговые услуги. НРД ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы. НРД имеет статус центрального депозитария России, поэтому его деятельность регулируется специальным законом. Ему подчиняются нижестоящие депозитарии, которые передают ему данные об операциях своих клиентов. Организация входит в группу Московской биржи и имеет офис в столице.

Наряду с предоставлением сервисов в области обслуживания ценных бумаг НРД занимается внедрением цифровых технологий в эту сферу, а также благодаря сотрудничеству с зарубежными депозитариями обеспечивает интеграцию России в мировую финансовую инфраструктуру. Объем ценных бумаг на хранении на 1 апреля 2025 года составил 69,5 трлн руб., из них 8,7 трлн — это иностранные ценные бумаги, в том числе еврооблигации.

Тарифы и их особенности

На услуги НРД установлены тарифы. При этом в них не заложен налог на добавленную стоимость (НДС), который клиент оплачивает сверх стоимости услуг в размере, установленном законом. Цена за услуги, которые не регламентированы тарифами, устанавливается дополнительным соглашением между клиентом и НРД.

История создания Национального расчетного депозитария

До НРД функции депозитарного обслуживания осуществляли две структуры: расчетная палата Мосбиржи и Национальный депозитарный центр, основанные во второй половине 1990-х годов. В 2010 году расчетная палата была присоединена к депозитарному центру, результатом чего стало создание НРД. В ноябре 2012 года он, являясь крупнейшим депозитарием в России, получил официальный статус центрального. Годом ранее, в декабре 2011-го, был принят федеральный закон, регулирующий его деятельность.

В июле 2014 года платежной системе НРД был присвоен статус национально значимой, а в сентябре того же года Центробанк (ЦБ) наделил НРД статусом системно значимой организации финансового рынка.

Структура и система работы НРД

НРД является акционерным обществом. Стратегическое руководство компанией осуществляют общее собрание акционеров и наблюдательный совет. Главными исполнительными органами являются правление (коллегиальный) и председатель правления (единоличный), к их компетенции отнесены вопросы руководства текущей деятельностью организации.

При каждом из этих органов созданы комитеты и комиссии, которые оказывают содействие руководящим и исполнительным органам при принятии решений по отдельным сферам деятельности (управление рисками, бюджет, работа с пользователями услуг и другие).

Функции Национального расчетного депозитария

НРД осуществляет широкий спектр функций:

Услуги депозитария . НРД оказывает комплексное обслуживание ценных бумаг, включая их хранение, ведение реестра прав собственности, а также проведение расчетов с российскими и международными финансовыми организациями.

. НРД оказывает комплексное обслуживание ценных бумаг, включая их хранение, ведение реестра прав собственности, а также проведение расчетов с российскими и международными финансовыми организациями. НРД разрабатывает регламенты для обработки информации на российском финансовом рынке, предоставляя участникам торгов и контролирующим органам проверенные и достоверные данные, обладающие юридической значимостью и признанные эталонными.

на российском финансовом рынке, предоставляя участникам торгов и контролирующим органам проверенные и достоверные данные, обладающие юридической значимостью и признанные эталонными. НРД предлагает услуги по управлению обеспечением при заключении сделок РЕПО с Центробанком и казначейством.

НРД играет ключевую роль в инфраструктуре рынка, обеспечивая регистрацию сделок РЕПО, заключаемых вне биржи, а также операций с деривативами.

Операции по перечислению денежных средств , связанные с заключением сделок на организованных и неорганизованных торговых площадках, а также транзакции, проводимые ЦБ в процессе рефинансирования банков и операций на открытом рынке.

, связанные с заключением сделок на организованных и неорганизованных торговых площадках, а также транзакции, проводимые ЦБ в процессе рефинансирования банков и операций на открытом рынке. НРД предлагает пользователям несколько технологических решений , включая доступ к инструментам финансового рынка, передачу финансовых данных и услуги резервного копирования технологической инфраструктуры.

, включая доступ к инструментам финансового рынка, передачу финансовых данных и услуги резервного копирования технологической инфраструктуры. НРД является оператором инфосистемы, обеспечивающей эмиссию цифровых финансовых активов.

Правила и классификация НРД

Основные правила работы

Общие положения о работе НРД закреплены в законе о центральном депозитарии, а также внутренних документах компании, большинство которых согласуются с Центробанком. Помимо документов, регулирующих отдельные оказываемые НРД услуги, в компании действует Кодекс профессиональной этики, закрепляющий этические принципы и нормы поведения, которыми должностные лица и работники НРД руководствуются в своей практической профессиональной деятельности.

Классификация клиентов

Клиентами депозитария могут быть российские корпорации, финансовые институты, негосударственные пенсионные фонды, страховые и управляющие компании, паевые, акционерные инвестфонды, а также физические лица.

Клиент может иметь статус иностранного налогоплательщика. Среди основных критериев отнесения лица к такой категории клиентов являются регистрация в иностранном государстве, налоговое резидентство в другой стране, а также наличие иностранных контролирующих лиц (бенефициаров, существенных собственников). Также есть несколько дополнительных критериев, например телефонный номер только в иностранной юрисдикции, доверенность, предоставленная физлицу, проживающему за рубежом, и другие.

Роль НРД в международной финансовой системе

Работа НРД в области интеграции в международную финансовую систему идет по трем направлениям:

выстраивание взаимодействия с международными финансовыми институтами;

внедрение международных стандартов;

информирование зарубежных инвесторов о новой конфигурации российского финансового рынка.

НРД является членом нескольких международных ассоциаций, в частности Ассоциации национальных нумерующих агентств, Ассоциации центральных депозитариев Евразии и Российской национальной ассоциации SWIFT. Также у организации в разное время были заключены меморандумы о взаимопонимании с более чем 20 иностранными центральными депозитариями.

В конце февраля — начале марта 2022 года с НРД разорвали отношения европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. В июне 2022 года на НРД были наложены блокирующие санкции Евросоюза, что повлекло за собой заморозку зарубежных активов всех вкладчиков депозитария, как корпоративных, так и физлиц. По данным Центробанка, это привело к блокировке российских активов на 5,7 трлн руб., из которых примерно пятая часть принадлежала физлицам. НРД также подал иск в Суд общей юрисдикции Европейского союза, но он был отклонен.

Блокирующие санкции против НРД также ввели США летом 2024 года. Под ограничения в том числе попали Московская биржа и Национальный клиринговый центр, что привело к прекращению биржевых торгов долларом и евро. Юристы Мосбиржи заявили о намерении оспорить и эти ограничения.