Трутнев предложил занять энергетику Дальнего Востока майнингом биткойнов

Полпред президента в регионе пояснил, что в некоторых районах электроэнергии производится больше, чем нужно, а потому избыток может быть использован для «выработки» биткойнов

Излишки электроэнергии, вырабатываемой изолированными энергостанциями Дальнего Востока, могут быть использованы для майнинга биткойнов, полагает полномочный представитель президента в регионе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Ситуация с энергообеспечением Дальнего Востока достаточно пестрая, у нас есть изолированные энергосистемы, и есть центры, где электроэнергии производится больше, чем необходимо. И, конечно, работать с избытком электроэнергии вполне возможно. Эти проекты рассматриваются, какое решение будет принято — сейчас опережать время не буду, но мы работаем», — сказал Трутнев в интервью «Россия 24».

Вице-премьер отметил, что криптовалюты в последнее время быстро дорожают и этот факт необходимо использовать.

«Стоимость криптовалют растет в геометрической прогрессии, поэтому — почему мы должны стоять в стороне, мне не до конца понятно», — сказал Трутнев.

В середине августа сообщалось, что ферма для майнинга биткоинов может появиться в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев тогда говорил, что размещение майнингового оборудования, потребляющего множество электроэнергии, будет выгодно и энергетикам, и его владельцам.

Минфин в понедельник, 28 августа, предложил считать криптовалюту финансовым активом, разрешив покупать и продавать биткойны должны только «квалифицированные инвесторы на бирже».

С критикой запрета сделок с криптовалютой для «обычных людей» выступил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

«Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной», — написал Дуров.