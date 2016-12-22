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В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен
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В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен
Технологии и медиа, 00:15
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В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен
Эксперты в сфере кибербезопасности выяснили, с какого домена раздавался новый вирус шифровальщик Bad Rabbit, от которого вновь пострадали Россия и Украина. Вирус крал пароли с устройства и зашифровывал другие компьютеры сети
Фото: Silas Stein / DPA / TASS

Group-IB, занимающаяся расследованиями киберпреступлений, выяснила, с какого доменного имени раздавался вирус-шифровальщик BadRabbit, от которого пострадали российские СМИ и компании на Украине. Об этом говорится в сообщении Group-IB, поступившем в РБК. BadRabbit — модификация вируса Petya, который заразил компьютеры по всему миру в июне этого года.

«После захода на зараженный ресурс пользователю предлагалось обновить flash-плеер. В случае нажатия кнопки данные на его компьютере зашифровывались. Вирус также крал пароли с его устройства и с их помощью зашифровывал другие компьютеры, находящиеся с ним в одной сети», — рассказал РБК заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

От атаки пострадали сайты изданий «Фонтанка» и «Аргументы недели». Сайт «Фонтанки», по данным на 00:00, уже доступен, на сайт «Аргументов» вход блокирует антивирус.

В Group-IB узнали, что IP домена, раздававшего вирусы, связан с пятью ресурсами, на владельцев которых зарегистрированы множество других сайтов, в том числе фарм-партнерок (сайты, продающие поддельные медикаменты через спам). «Не исключено, что они использовались для рассылки СПАМа, фишинга», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперты лаборатории ESET сообщили о «сотне атак» с использованием Bad Rabbit (типа вируса — Diskcoder.D). Большинство срабатываний антивирусных продуктов ESET пришлось на Россию и Украину, затронуты также Турция, Болгария.

Днем во вторник, 24 октября, хакерской атаке подверглись российское агентство «Интерфакс» и интернет-газета «Фонтанка». Кроме того, пострадали сети Одесского аэропорта, Киевского метрополитена, а также Министерство инфраструктуры Украины.

Авторы: Павел Казарновский, Мария Коломыченко.
Теги: хакерская атака , Group-IB , Bad Rabbit
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