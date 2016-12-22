Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ

Фонд SOLventures, управляющим которого является основатель сервиса по доставке еды Delivery Club Левон Оганесян, вместе с партнерами инвестировали в Menu Group. Это аналогичный сервис, работающий в Армении, Грузии и Белоруссии

О том, что SOLventures и партнеры инвестировали в Menu Group UK Ltd, говорится в поступившем в РБК сообщении Menu Group. Эта компания основана в 2015 году Степаном Асланяном, Мушегом Акопяном, Севадой Багдян и Ваганом Керобяном. По собственным данным, она является лидером на рынке доставки еды из ресторанов в Армении, Грузии и Белоруссии. Чистая выручка в 2017 году прогнозируется на уровне $3 млн. Ранее компания привлекла конвертируемый заем в размере $2 млн от частных инвесторов и армянского венчурного фонда Granatus Ventures, следует из данных Crunchbase.

«В 2012 году, вдохновившись российским проектом Delivery Club, мы основали первую службу доставки готовой еды в Армении — Menu.am. Сегодня мы строим глобальную компанию. Эта инвестиция позволит нам разогнать темп роста, выйти на новый уровень управления и знаний, стать более наукоемкими и быстрыми», — приводятся в сообщении Menu Group слова одного из основателей компании Вагана Керобяна.

Помимо российского фонда в нынешнем раунде инвестиций участвовали американский фонд Perea Capital Partners, инвестиционное товарищество Hayastan 1 и ряд других, говорится в сообщении Menu Group. Компания намерена направить средства на дальнейшее региональное развитие. В частности, Menu Group рассматривает возможность выхода на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии, рассказал РБК Левон Оганесян. Он затруднился назвать объем рынка доставки еды там. «Рынок доставки еды в данных регионах находится на ранней стадии развития, однако их совокупный потенциал гораздо выше, чем в России», — отметил Оганесян.

Левон Оганесян был одним из основателей российского сервиса доставки еды Delivery Club, после нескольких раундов привлечения инвестиций в конце 2016 года эта компания была продана Mail.Ru Group за $100 млн при выручке за первое полугодие того года в 296 млн руб. Впоследствии Mail.Ru Group приобрел ​90% в еще одном сервисе доставки еды ZakaZaka за $18 млн, доведя свою долю до 100%. Кроме того, интернет-холдинг обсуждает возможность покупки сервиса Foodfox, рассказывали источники РБК.

Существует ли у Оганесяна и других бывших владельцев Delivery Club ограничения на инвестиции в аналогичные сервисы после сделки с Mail.Ru Group, на момент публикации в Mail.Ru Group не ответили.

Для SOLventures это не первая сделка. До этого фонд инвестировал в российские онлайн-сервисы AutoSpot (занимается продажей автомобилей) и Puzzle English (изучение английского языка). Как пояснил Левон Оганесян, фонду интересны проекты в сфере онлайн-образования, электронной коммерции, различные агрегаторы и маркетплейсы, финансовые технологии и, «конечно, фудтех».

По словам главы «Газпром-Медиа технологии» Вадима Федотова, основатели SOLventures пытается повторить успешный кейс с Mail.Ru Group. «Рынок понимает, что сфера еды является крайне устойчивой с точки зрения затрат клиентов в любых экономических ситуациях, — отметил он. — Menu Group уже купили в Грузии Food Panda, и, скорее всего, пойдут по этому пути с новым инвестором в другие страны, где будут консолидировать рынок, который будет продолжать расти не медленнее, чем в России».​