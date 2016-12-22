Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,42 EUR Нал. 68,46 67,82 USD Бирж. 57,59 +0,16 EUR Бирж. 68,14 +0,41 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5670,23 +97,58 ММВБ 2079,52 -0,71% РТС 1137,53 -0,89% Brent 57,24 -1,65% DJIA 23157,60 +0,70% Nasdaq 6624,22 +0,01% FTSE 7499,79 -0,57%
Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ
Лента новостей
В Госдуме обсудят запрет увольнять информаторов о коррупции 15:49, Политика Суд в Ираке выдал ордер на арест вице-президента Курдской автономии 15:46, Политика Российские власти запретят закупки зарубежных антивирусов для госорганов 15:43, Технологии и медиа Число выданных мигрантам патентов в Москве в этом году превысило 300 тыс. 15:41, Политика Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ 15:35, Технологии и медиа Минкомсвязи выступило против отдельного закона для сервисов типа Uber 15:28, Технологии и медиа «Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд руб. перед санацией 15:20, Финансы Минобороны получит 24 «летающих танка» для испытания в Сирии 15:20, Политика В Тагиле завели дело после смерти задержанного в полицейском участке 15:15, Общество Гид по культуре и гастрономии Копенгагена 15:14, Партнерский материал Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов 15:06, Политика Замглавы Минкомсвязи назвал экспертов для оценки копий пиратских сайтов 15:04, Технологии и медиа Издатель «Ведомостей» приостановил работу редакции в Петербурге 14:57, Технологии и медиа На Украине отменили арест россиянина за беспорядки в Одессе в 2014 году 14:55, Политика Представитель Хотина назвал иски Альфа-банка давлением на заемщика 14:53, Бизнес В МВД предложили сажать за пропаганду гомосексуализма среди детей 14:46, Общество Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году 14:40, Политика В Кремле прокомментировали открытие Сурковым памятника героям Донбасса 14:30, Политика Гидрометцентр пообещал москвичам снег в воскресенье 14:26, Общество Эксперты ЦБ предсказали завершение восстановительной фазы роста экономики 14:21, Экономика Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения во вторжении в частную жизнь 14:20, Бизнес Улучшаем землю: как Россия конкурирует на мировом рынке удобрений 14:18, Партнерский материал В Москве грабители в балаклавах отобрали у китайцев $700 тыс. 14:17, Общество Снова на экране: как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018 14:15, Мнение Бриллиант из короны французских королей выставлен на торги 14:10, Стиль Песков опроверг участие Кремля в подготовке предвыборной кампании Собчак 14:08, Политика Ирак назвал сделку «Роснефти» с властями Иракского Курдистана незаконной 14:05, Политика Консульство в Дубае заявило об ухудшении ситуации с российскими моряками 14:05, Общество
Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ
Технологии и медиа, 15:35
0
Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ
Фонд SOLventures, управляющим которого является основатель сервиса по доставке еды Delivery Club Левон Оганесян, вместе с партнерами инвестировали в Menu Group. Это аналогичный сервис, работающий в Армении, Грузии и Белоруссии

О том, что SOLventures и партнеры инвестировали в Menu Group UK Ltd, говорится в поступившем в РБК сообщении Menu Group. Эта компания основана в 2015 году Степаном Асланяном, Мушегом Акопяном, Севадой Багдян и Ваганом Керобяном. По собственным данным, она является лидером на рынке доставки еды из ресторанов в Армении, Грузии и Белоруссии. Чистая выручка в 2017 году прогнозируется на уровне $3 млн. Ранее компания привлекла конвертируемый заем в размере $2 млн от частных инвесторов и армянского венчурного фонда Granatus Ventures, следует из данных Crunchbase.

«В 2012 году, вдохновившись российским проектом Delivery Club, мы основали первую службу доставки готовой еды в Армении — Menu.am. Сегодня мы строим глобальную компанию. Эта инвестиция позволит нам разогнать темп роста, выйти на новый уровень управления и знаний, стать более наукоемкими и быстрыми», — приводятся в сообщении Menu Group слова одного из основателей компании Вагана Керобяна.

Помимо российского фонда в нынешнем раунде инвестиций участвовали американский фонд Perea Capital Partners, инвестиционное товарищество Hayastan 1 и ряд других, говорится в сообщении Menu Group. Компания намерена направить средства на дальнейшее региональное развитие. В частности, Menu Group рассматривает возможность выхода на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии, рассказал РБК Левон Оганесян. Он затруднился назвать объем рынка доставки еды там. «Рынок доставки еды в данных регионах находится на ранней стадии развития, однако их совокупный потенциал гораздо выше, чем в России», — отметил Оганесян.

Левон Оганесян был одним из основателей российского сервиса доставки еды Delivery Club, после нескольких раундов привлечения инвестиций в конце 2016 года эта компания была продана Mail.Ru Group за $100 млн при выручке за первое полугодие того года в 296 млн руб. Впоследствии Mail.Ru Group приобрел ​90% в еще одном сервисе доставки еды ZakaZaka за $18 млн, доведя свою долю до 100%. Кроме того, интернет-холдинг обсуждает возможность покупки сервиса Foodfox, рассказывали источники РБК.

Существует ли у Оганесяна и других бывших владельцев Delivery Club ограничения на инвестиции в аналогичные сервисы после сделки с Mail.Ru Group, на момент публикации в Mail.Ru Group не ответили.

Для SOLventures это не первая сделка. До этого фонд инвестировал в российские онлайн-сервисы AutoSpot (занимается продажей автомобилей) и Puzzle English (изучение английского языка). Как пояснил Левон Оганесян, фонду интересны проекты в сфере онлайн-образования, электронной коммерции, различные агрегаторы и маркетплейсы, финансовые технологии и, «конечно, фудтех».

По словам главы «Газпром-Медиа технологии» Вадима Федотова, основатели SOLventures пытается повторить успешный кейс с Mail.Ru Group. «Рынок понимает, что сфера еды является крайне устойчивой с точки зрения затрат клиентов в любых экономических ситуациях, — отметил он. — Menu Group уже купили в Грузии Food Panda, и, скорее всего, пойдут по этому пути с новым инвестором в другие страны, где будут консолидировать рынок, который будет продолжать расти не медленнее, чем в России».​
Автор: Анна Балашова.
Теги: Венчурные инвестиции , Delivery Club , Mail.Ru Group , Доставка еды
Главное
Минобороны получит 24 «летающих танка» для испытания в Сирии Политика
Материалы по теме
Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox Технологии и медиа
«Додо Пицца» подала иск к Delivery Club из-за контекстной рекламы Бизнес
Основатели Delivery Club запустили сервис для блогеров и рекламодателей Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку