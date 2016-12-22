В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью

Причины, из-за которых у оператора сотовой связи «МегаФон» произошли перебои в работе, связаны с аварией одного из элементов сетевого оборудования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Подробностей о том, о каком именно элементе оборудования идет речь и какого рода неисправность имеется в виду, в компании не раскрыли.
«Произошла авария одного из элементов сетевого оборудования», — прокомментировали в «МегаФоне».
Компания в ответ на жалобы клиентов в Twtter признала наличие «массовых сложностей со связью» и заявила, что она работает над исправлением ситуации. Клиенты сообщали о проблемах со связью и мобильным интернетом в нескольких городах России, включая Москву, Уфу, Самару, Нижний Новгород.
Из-за произошедшего сбоя, как сообщала компания, успешность дозвона упала на 30%. «МегаФон» посоветовал клиентам пользоваться мессенджерами.
Жалобы из регионов также поступили на Yota: оператор работает на сети «МегаФона». На перебои со связью пожаловалась в пятницу и ФАС, однако в ведомстве уточнили, что проблемы не связаны с «МегаФоном». В свою очередь, в МЧС России заявили, что перебои у «МегаФона» не сказались на работе ведомства, система управления и связи работает в штатном режиме.