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Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера
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Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера
Технологии и медиа, 12:58
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Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что Россия может занять место «глобального технологического лидера», если позволят российские законы
Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Россия может превратиться в глобального технологического лидера, если с бизнеса будут сняты ограничения, наложенные российским законодательством. Об этом заявил ​основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети.

«Пока на локальном уровне будут существовать ограничения и риски, бизнес будет уходить в те юрисдикции, где их нет», — написал Дуров.

Бизнесмен также добавил, что надеется, что когда-нибудь эти ограничения будут сняты и Россия сможет занять в мире свое подобающее место — глобального технологического лидера.

«Согласен с Юрием: русские технологии лучшие. Жаль, что из-за непродуманных законов русское не всегда конвертируется в российское», — заключил Дуров, комментируя видео, на котором блогер Юрий Дудь советует пользоваться Telegram, потому что «русское — это лучшее».

«Пользуйтесь лучшим мессенджером на свете. Telegram решает», — говорит Дудь на одном из видеороликов, распространенных в интернете.

Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям
Технологии и медиа

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что не исключает блокировку Telegram на территории России. «У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут», — сказал он.

За день до этого Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» письменное требование ФСБ предоставить расшифровку переписок пользователей Telegram. В документах говорится, что руководство мессенджера отказалось последовать этим требованиям, за что в отношении компании составлен протокол об административном нарушении.

В июне Дуров после длительного диалога с ведомством передал Роскомнадзору необходимые сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Согласно российскому законодательству для внесения в реестр организаторов иностранной информации иностранные юрлица должны предоставить полное и сокращенное (при наличии) наименование, указать страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации и адрес местонахождения.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: технологии , Павел Дуров , Юрий Дудь
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