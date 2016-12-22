Иностранные деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова

Петицию в поддержку Кирилла Серебренникова поддержали 35 иностранных деятелей культуры, преимущественно из Германии, где он известен как театральный режиссер. Серебренникова поддержала актриса лауреат двух «Оскаров» Кейт Бланшетт

​Иностранные деятели культуры подписали петицию на сайте Change.org в поддержку российского режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Среди тех, кто поддержал Серебренникова немецкий театральный режиссер театра Шаубюне в Берлине Томас Остермайер, австралийская актриса лауреат двух «Оскаров» Кейт Бланшетт, немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф​, актер Ларс Айдингер (исполняет роль Николая II в фильме «Матильда»), композитор Сергей Невский, режиссер Джулиан Роузфельдт и обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек.

«Обвинения выдвинутые против него несостоятельны и свидетельствуют о намерении власти заставить замолчать всемирно известно режиссера», — говорится в тексте петиции.

Петиция также обращается к немецкому правительству с просьбой сделать так, чтобы Серебренников не стал «жертвой политической клеветы и не оказался в тюрьме».

Ранее российские деятели культуры поручились за Кирилла Серебренникова, о чем на суде заявил его адвокат. Среди них певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, директор Большого Владимир Урин, вдова писателя Наталья Солженицына и десятки других.

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова, в котором призвал интеллигенцию «перестать поддерживать эту власть». «Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину», — подчеркнул режиссер.

Обеспокоенность событиями вокруг Серебренникова выражал и МИД Франции. Европейская киноакадемия также призвала «немедленно» освободить Серебренникова.

На прошлой неделе, 23 августа, Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о его продюсерской компании «Седьмая студия», которую следствие обвиняет в хищении 68 млн руб. из госсубсидии ​на поддержку современного искусства. Защита Серебренникова обжаловала это решение.

«Я бы хотел, конечно, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Предъявленные мне обвинения кажутся невероятными, абсурдными, невозможными», — заявил Серебренников на суде. Он отметил, что проект «Платформа» был, бюджетные деньги были потрачены только на него».