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«Яблоко» попросило прокуроров проверить закупки православных энциклопедий
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«Яблоко» попросило прокуроров проверить закупки православных энциклопедий
Общество, 19:06
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«Яблоко» попросило прокуроров проверить закупки православных энциклопедий
«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить закупки госструктурами православных энциклопедий, заметив в них возможное нарушение закона о свободе совести. В Минкульте объясняют объемы закупок высоким спросом на книги.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» попросил Генпрокуратуру проверить законность госзакупок православной энциклопедии, рассказал РБК замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов (копия обращения есть в распоряжении редакции, в Генпрокуратуре подтвердили его получение).

С 2012 года Минкульт, вузы и региональные власти направили на закупку книг 420,8 млн руб. В ЦАП утверждают, что закупки могут нарушать закон о свободе совести в части запрета на использование чиновниками служебного положения для формирования у граждан того или иного отношения к религии. В Минкультуры говорят, что покупают книги в соответствии с законодательством.

470 тысяч томов

Учрежденный Московским патриархатом Церковно-научный центр (ЦНЦ) «Православная энциклопедия» с 1999 года издает многотомное справочное издание по истории православия. За 17 лет вышло 46 томов энциклопедии, рассказал РБК руководитель издательства Сергей Кравец. В год выпускается по четыре новых тома; каждый из них рассылается в регионы в количестве 17,7 тыс. экземпляров. «Мы корректировали поставки в зависимости от заказа — какие-то регионы просили их увеличить, какие-то — уменьшить. Но общая цифра держится уже лет десять».

С 2012 года центр поставил по контрактам с госорганами около 470 тыс. экземпляров книги, следует из данных портала госзакупок и «СПАРК-Интерфакса». Крупнейшим заказчиком выступает Министерство культуры: с 2012 года ведомство заключило с Церковно-научным центром контракты на 307 млн руб. Большинство других заказчиков — государственные вузы.

Закупки по распоряжению

Закупать энциклопедию для районных библиотек распорядилось в 2012 году правительство под руководством Дмитрия Медведева (в конце 2014 года действие распоряжения продлили). Минкультуры закупает по 50 тыс. каждого тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) и по 18 тыс. каждого тома православной энциклопедии.

В Минкультуры РБК объяснили закупки православной энциклопедии «целью представить всеобъемлющую информацию по 2000-летней истории и современному состоянию вселенского Православия». В ведомстве добавили, что книга «пользуется широким спросом», а ее закупки происходят в строгом соответствии с законом и распоряжениями правительства. 

В Минобрнауки пояснили, что вопросы подбора учебной литературы относятся к компетенции каждого отдельного вуза. Кравец замечает, что ведомство только рекомендует вузам закупать энциклопедию. «Вузы сами приобретают столько, сколько им необходимо».

В московской Некрасовской библиотеке рассказали, что в последние годы ежегодно закупали от 1400 до 2800 экземпляров энциклопедии, чтобы распространять их по более чем 400 районным библиотекам Москвы. Энциклопедия закупается не больше, чем некоторые другие издания, говорят в библиотеке: «Например, в 2016 году централизовано было закуплено более 8 тыс. экземпляров произведений лауреатов крупнейших российских премий».

Издание православной энциклопедии субсидируется правительством. «За счет средств федерального бюджета ежегодно поддерживается выпуск около 700 наименований новых социально значимых книг, в том числе выпуск томов Большой российской энциклопедии и Православной энциклопедии, литературы и периодических печатных изданий для инвалидов», — говорится в правительственном распоряжении. С 2014 года через Роспечать Церковно-научному центру «Православная энциклопедия» выделено 76,5 млн руб, следует из данных портала «Электронный бюджет». Это единственное печатное издание, прямо прописанное в документе Роспечати о субсидиях.

Издание нельзя считать религиозной литературой, убеждены в ведомстве, поскольку энциклопедия знакомит читателя «с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией», сказали РБК в пресс-службе Роспечати. Субсидии из федерального бюджета идут и на издание книг об истории других мировых религий, уточнили в Роспечати: ведомство, в частности, поддержало выпуск книг «История хасидизма» и «Священный Коран: перевод и комментарии» в рамках федеральной целевой программы "Культура России".

Господдержкой объясняется сравнительно низкая цена тома энциклопедии, пояснил Кравец РБК: из нее исключается стоимость типографского производства (примерно 250 руб. на каждую книгу), которая субсидируется Роспечатью. Госзаказчикам каждая книга обходится в 900 руб., уточнил глава ЦНЦ.

Сергей Собянин, Сергей Нарышкин и Сергей Приходько (справа налево) на презентации томов православной энциклопедии старого выпуска (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Влиятельные попечители

Издавать энциклопедию начали в конце 1990-х по личному распоряжению президента Бориса Ельцина. В ее органы управления всегда входили влиятельные люди, рассказал РБК Кравец​.​​​ «У нас три совета. Наблюдательный состоит из высоких чиновников. Туда входят руководитель администрации президента, потому что это президентский проект, вице-премьер и профильные министры. Сейчас это Антон Вайно, Сергей Приходько, Владимир Мединский, Ольга Васильева и Сергей Лавров», — объяснил директор центра. Председатель общественного совета ЦНЦ — всегда спикер Госдумы, сейчас это Вячеслав Володин.

Попечительский совет традиционно возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с тем, что Церковно-научный центр бесплатно пользуется городским имуществом — пятиэтажным зданием на Нижней Сыромятнической набережной, указал Кравец. Его площадь составляет 3,2 тыс кв.м., обратили внимание в ЦАП «Яблока» и подтвердили РБК в столичном департаменте имущества; договор с городом центру продлили по просьбе патриарха Кирилла.

Собянин в апреле предлагал включить в число попечителей энциклопедии глав Воронежской, Тульской областей и ​Ханты-Мансийского автономного округа. Взносами могли бы считаться закупки, заявлял мэр: «Делать это, конечно, можно в первую очередь за счет закупок для школьных библиотек, для которых такие ценные материалы, которые содержит Православная энциклопедия, не будут лишними».

Кравец замечает, что как такового вступительного взноса для попечителей проекта нет. «Вместо него мы предлагаем, если губернатор считает наш проект важным, внедрить в регионе ту же программу, которая действует в Москве: закупки энциклопедии для школ. Это и будет взнос», — рассказал директор ЦНЦ. Так, издание поставляется в школы Петербурга, Мурманской области, Тульской области. Также среди попечителей — главы «Сбербанка» и «Газпромбанка».

Раньше в организации был фиксированный попечительский взнос, рассказал Кравец: «В 2000-м году было $300 тыс. Но кто-то его перевыполнял в три раза, а кто-то вообще не перечислял, и мы от него отказались». Взносы составляют несколько процентов от бюджета энциклопедии, оценил Кравец.

Фото: Александр Шалгин / ТАСС

Энциклопедия лояльности

Приравнивание закупок к взносам могло бы расцениваться, как злоупотребление полномочиями со стороны чиновников, опасается зампредседателя ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов.

Закон о свободе совести и религиозных объединений запрещает чиновникам использовать служебное положение для формирования определённого отношения к религии, напомнил юрист ЦАП Алексей Чумаков. «Вступая в попечительский совет, губернатор, например, получает возможность кулуарно решить насущные проблемы с крупными чиновниками или получить политическую поддержку от РПЦ», — сказал он РБК.

Кравец это опровергает: «Помогая православной энциклопедии, лояльность иерархии не купишь. Так можно приобрести только уважение научного сообщества». По его словам, нарушения принципа равенства религиозных организаций государство не допускает: издание содержит сведения об истории множества других конфессий.

Ситуация с централизованными закупками энциклопедии и участием чиновников и губернаторов в попечительском совете - пограничная с юридической точки зрения, считает Илья Шуманов, замглавы российского отделения Transparency International.

«В международной практике есть термин Le trafic d'influence (Influence peddling) — использование политического влияния для предоставления преимуществ организации, с которой публичное лицо имеет устоявшиеся связи. В США, Франции и Испании за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В России эта сфера пока не криминализована, хотя в июле в Госдуму были внесены поправки, дополняющие Уголовный кодекс статьей о злоупотреблении влиянием», — напомнил Шуманов.

Дорогое дело

Целевое финансирование энциклопедии «не нарушает, но покушается» на равенство религиозных организаций, считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. «Если бы на очереди стояло финансирование мусульманских, протестантских и прочих книг, пусть в меньших объемах, с этим можно было бы согласиться. [Действительно] нет закона, который выделял бы православную энциклопедию, но есть ряд актов о финансировании, которые, фактически, ее выделили», — заметил он, подчеркнув, что православная энциклопедия — «вполне приличное издание, но необходимость господдержки в таких масштабах неочевидна».

Финансирования проекту хватает «в упор», парирует издатель энциклопедии. «Энциклопедия — очень дорогая [в производстве] вещь, — говорит Кравец. — У нас 14 редакций: русской средневековой истории, синодального периода, XX века со всеми новомучениками. Есть редакции греческой истории, священного писания, православных славянских церквей, грузинской церкви, археологии и архитектуры...».

Кроме того, в ЦНЦ есть службы проверки фактов, наименований и дат, а также группы библиографии и картографии. В большинстве издательств нет таких подразделений, а именно они обеспечивают достоверность данных, подчеркнул Кравец.

Автор: Маргарита Алехина.
При участии: Полина Звездина, Ирина Парфентьева.
Теги: госзакупки , РПЦ , религия , «Яблоко» , Минкультуры , Минобразования
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