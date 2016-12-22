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СК объяснил задержание Апфельбаум и пообещал предъявить ей обвинение
Дело Серебренникова, 15:00
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СК объяснил задержание Апфельбаум и пообещал предъявить ей обвинение
В ведомстве сообщили, что вина директора РАМТа, вступившей в сговор с Кириллом Серебренниковым, подтверждена показаниями свидетелей, протоколами очных ставок и другими доказательствами
София Апфельбаум (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) София Апфельбаум задержана в связи с тем, что следователям удалось установить ее причастность к хищению бюджетных денежных средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа», сообщил Следственный комитет России.

В сообщении ведомства отмечается, что Апфельбаум, занимавшая тогда пост директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, вступила в сговор с​ худруком «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым и подписала соглашения о предоставлении студии государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб., а также обеспечила «последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».

Директора РАМТа Апфельбаум задержали по делу Серебренникова
Общество

По версии СК, эти действия Апфельбаум способствовали хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.

«Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами», — подчеркивается в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что уже в ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения.

Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила РБК, что находится вместе со своей подзащитной в Следственном комитете, и отказалась отвечать на вопросы РБК.

«Я не смогу ничего вам сообщить еще два-три часа», — добавила она.

Сам Серебренников, который, по версии следствия, распределял похищенные деньги между другими участниками махинаций, находится под домашним арестом, который решением суда был продлен до 19 января. Такая же мера пресечения применена и к другим фигурантам дела. В СИЗО находится лишь бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

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Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Серков.
Теги: Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум
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