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В Чечне задержан командир расстрелявшего сослуживцев росгвардейца
Общество, 15:01
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В Чечне задержан командир расстрелявшего сослуживцев росгвардейца
Задержан командир расположенной в Чечне войсковой части №6791 Роман Курдюков, где в понедельник старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев. Источники РБК утверждают, что Курдюков нарушал права подчиненных
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Командира войсковой части №6791 Северокавказского военного округа Романа Курдюкова в среду вечером, 25 октября, задержали сотрудники военного следственного управления СКР по Южному военному округу, рассказал РБК источник в ФСБ. По его словам, офицера вывезли с территории части в наручниках. Эту информацию РБК подтвердили источник, близкий к ФСБ, и источник, близкий к Росгвардии. В чем подозревается Курдюков, собеседники РБК не сказали.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», командиром войсковой части 6791 является Курдюков Роман Николаевич. Подразделение расположено в станице Шелковская Чеченской Республики. Основной вид деятельности части — «обеспечение военной безопасности». На момент выхода материала телефоны, указанные в базе данных, не отвечали.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал источник, близкий к Росгвардии. По его словам, примерно за три недели до происшествия в в/ч №6791 «был бунт против беспредела».

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Один из бывших сослуживцев задержанного в разговоре с РБК отметил, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда ​был командиром первого батальона особого назначения в в/ч №6779. По словам собеседника РБК, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу. Администратор портала для силовиков Operline.ru предоставил РБК фото, которое, по его словам, датировано 2012 годом. Он уточнил, что на фотографии лежащими на полу во время обеденного перерыва запечатлены бойцы первой роты оперативного назначения первого батальона особого назначения воинской части 6779, которым в то время руководил Курдюков. Бывший сослуживец Курдюкова подтвердил РБК подлинность фотографии.

На фото: первая рота оперативного назначения первого батальона особого назначения в/ч 6779. 2012 год (предоставлено operline.ru)

В понедельник, 23 октября, старший лейтенант Марат Гаджиев открыл стрельбу в казарменном помещении — были убиты четверо военнослужащих. Среди убитых оказался 29-летний капитан Илья Баныкин, который был назначен на должность командира инженерно-саперной роты войсковой части №6791 за 15 дней до происшествия. Сам Гаджиев был застрелен в результате ответной стрельбы, которую открыли военнослужащие дежурного подразделения.

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По факту убийства четверых военнослужащих возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц)., сообщила во вторник, 24 октября, пресс-служба Следственного комитета России.

В среду, 25 октября, на заседании Совета Федерации директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что старший лейтенант Гаджиев расстрелял сослуживцев из-за своих проблем с женой. «Данный товарищ ушел в бытовую плоскость, вопрос с жильем не был решен, проблемы с женой были. Его жену просто-напросто убрали из части. Это вызвало эмоциональный всплеск, он и так был раздражен», — сказал Золотов. Он добавил, что трагедия произошла из-за недоработки командующего округом, заверив, что Росгвардия контролирует расследование этого случая.

Авторы: Инна Сидоркова, Дмитрий Серков, Вячеслав Козлов.
Теги: Чечня , ФСБ , воинская часть , расстрел , Росгвардия
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