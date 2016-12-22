Журналисты Кашин и Плющев решили подать в суд на ФСБ из-за Telegram

Решение судиться со спецслужбами они объяснили несогласием с требованием ФСБ передать ей ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram

Олег Кашин (Фото: Pako Mera / Barcroft Images / ТАСС)

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев решили подать в суд иски против Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая добивается передачи ей ключей шифрования переписки в мессенджере Telegram.

«Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации», — объяснил свое несогласие с требованием ФСБ в своем телеграм-канале ведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев.

В разговоре с корреспондентом РБК Плющев пояснил, что иски еще не поданы. «Но у нас все готово», — сказал Плющев.

В свою очередь Кашин пояснил, что переписка в Telegram (и некоторых других мессенджерах) для него давно заменила живые разговоры с источниками информации и именно в ней он обсуждает «практически все» с политиками, госслужащими и «даже иногда с силовиками».

«Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права», — написал Кашин в своем телеграм-канале.

В иске Кашина (копия есть в распоряжении РБК) отмечается, что действия ФСБ нарушают его права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также ставят под угрозу конфиденциальность его общения с источниками информации в рамках журналистской деятельности, что нарушает право на свободное получение и распространение информации и свободу журналисткой деятельности.

В документе подчеркивается также, что ФСБ ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают «реальную угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса».

Александр Плющев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

В связи с этим истец просит суд признать действия ФСБ незаконными и обязать ее отозвать требование о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей.

В том же иске содержится требование признать незаконными действия Роскомнадзора по включению Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и обязать ведомство исключить мессенджер из этого реестра.

Представлять интересы обоих журналистов в суде будет та же международная правозащитная организация «Агора», которой доверил защиту тайны переписки в российских судах глава Telegram Павел Дуров.

«Представлять интересы Олега Кашина и Александра Плющева будет юрист «Агоры», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов. Он единственный, кто отбил в суде претензии Роскомнадзора - по делу группы Кровосток.

Дамир ведет львиную долю всех дел «Агоры» о свободе слова в ЕСПЧ, включая Алексея Навального, Артёма Лоскутова, Грани.ру, Каспаров.ру и других», - сообщил в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

В разговоре с корреспондентом РБК Гайнутдинов пояснил, что действия ФСБ создают угрозу для переписки всех пользователей, тем более что спецслужба «даже не пытается обеспечить секретность требуемой информации».

«Они просили Telegram прислать ключи на адрес электронной почты, который указан на главной странице сайта ФСБ как адрес для приема обращений граждан. Никакой информации о безопасности такого способа получения критически важной информации нет», - сказал Гайнутдинов.

14 июля 2017 года ФСБ (на основании включения Роскомнадзором мессенджера Telegram в реестр ОРИ) запросила у компании информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей. Однако эта информация предоставлена ФСБ не была, так как, по словам Дурова, Telegram не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал на 800 тыс. руб.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки. Он также объявил, что представлять интересы Telegram в суде в деле против ФСБ будет «Агора».