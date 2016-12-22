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Минобороны ответило на статью о «споре» с вдовой погибшего в Сирии майора
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Минобороны ответило на статью о «споре» с вдовой погибшего в Сирии майора
Общество, 15:46
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Минобороны ответило на статью о «споре» с вдовой погибшего в Сирии майора
Военное ведомство заявило, что выплатило компенсации вдове погибшего в Сирии офицера Сергея Бордова в полном объеме. Статью Reuters, утверждавшую обратное, в Минобороны назвали «сознательной манипуляцией с клеветнической целью»
Траурный портрет Сергея Бордова (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

Министерство обороны России опровергло изложенные в статье агентства Reuters сведения о том, что оборонное ведомство якобы до сих пор до конца не выплатило вдове погибшего в Сирии майора российской армии Сергея Бордова положенную в связи с его гибелью компенсацию.

«В результате разбирательства, в том числе разговора с вдовой российского военнослужащего, подтвержден факт передергивания и клеветнического искажения британским агентством Reuters ее слов в интервью», — говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что все компенсационные выплаты и единовременное пособие в связи с гибелью Бордова были своевременно оформлены и выплачены в полном объеме. «Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его тремя детьми», — уверяет оборонное ведомство.

Статью агентства Reuters, в которой утверждалось, что женщина якобы получила лишь одну пятую часть страховой компенсации, которую разделила с ближайшими родственниками ее мужа, Минобороны называет «сознательной манипуляцией британцев с клеветнической целью».

Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны из-за денег
Общество

Reuters накануне написал, что Минобороны после гибели в Сирии российского военнослужащего Сергея Бордова выплатило его супруге около 1 млн руб. Агентство ссылалось на слова вдовы офицера. Женщина утверждала, что это лишь пятая часть от денег, которые получили другие ближайшие родственники погибшего майора: дети от первого брака и его мать.

Проблема со слов вдовы майора, как утверждалось в статье, заключается в том, что ​Минобороны не желает выплачивать ей полную сумму компенсации, указывая на то, что ее жизненная ситуация не подпадает под правила. Вдова майора официально зарегистрирована в квартире своего первого мужа, с которым уже не живет, и владеет в ней долей. Таким образом, как со слов вдовы посчитали в военном ведомстве, она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия.

Вдова убитого в Сирии майора Бордова рассказала подробности его гибели
Политика


Накануне в разговоре с РБК Бордова рассказала, что из Минобороны ей прислали два ответа, из которых следует, что она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия. «По закону моему мужу за выслугу свыше 20 лет должны были дать квартиру, но мне отказывают в этом. Муж почти 25 лет отслужил в армии, а теперь со мной так поступают», — сказала она. В беседе с РБК Бордова также сообщила, что семья погибшего получила всего 5 млн руб., из них 2 млн — это единовременная выплата и 3 млн — это страховая часть.

Комментируя во вторник ответ Минобороны на статью Reuters, вдова майора заявила РБК, что не видит в материале агентства «сознательной манипуляции с клеветнической целью», как ранее охарактеризовали текст в Минобороны. «Я читала заметку Reuters, и там нет передергиваний», — заявила вдова.

Она пояснила, что, как и положено, ей выплатили 1 млн руб. из 5 млн руб., которые предназначались для всех членов семьи погибшего в Сирии. «Мне все выплатили, но моя претензия была не про деньги, а про квартиру, которую обязаны были выдать моему супругу за выслугу лег. Но ее не дали даже после гибели. После публикаций со мной сегодня представители армии так обращались и такие вещи говорили по поводу моих заявлений, что слов нет», — добавила Бордова.

О гибели в Сирии российского военного советника майора морской пехоты Сергея Бордова стало известно 20 апреля. В Минобороны тогда уточнили, что он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск Сирии. Сообщалось, что Бордов организовал действия сирийских военнослужащих во время нападения, не допустив прорыва боевиков в жилой городок.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: СМИ , Минобороны , Сирия , Reuters , выплаты
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