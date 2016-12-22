Суд арестовал напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Суд поместил под стражу до 23 декабря Бориса Грица, обвиняемого в покушении на убийство ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Он частично признал вину

Борис Гриц (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Пресненский суд Москвы отправил под стражу на два месяца Бориса Грица, который обвиняется в попытке убийства ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Такое решение принял судья Евгений Найденов, передает корреспондент РБК.

Заседание продлилось около десяти минут, еще примерно столько же судья готовил постановление. Ареста Грица требовала следователь ГСУ Москвы. Согласно материалам делаГриц проник в редакцию «Эха Москвы» около 12:35 понедельника, 23 октября. Там обвиняемый, «имея умысел на убийство заместителя главного редактора Татьяны Шадриной [это паспортная фамилия Фельгенгауэр], нанес ей не менее одного удара в область шеи и причинил повреждение в виде резаной раны». Действия Грица пресекли сотрудники радиостанции, добавила следователь.

Гриц — уроженец города Сухуми Грузинской ССР, помимо российского у него есть израильское гражданство. Регистрации в Москве, постоянной работы, жены и детей у обвиняемого нет, подчеркнула следователь. Оставаясь на свободе, он может уничтожить доказательства или скрыться, считает представитель ГСУ.

Обвиняемый, которому накануне назначили судебно-психиатрическую экспертизу, выглядел спокойным. «На данный момент у меня действительно нет регистрации в Москве. Но есть постоянное место жительства на территории города Люберцы. Скрываться я не собираюсь. В связи с этим прошу назначить мне более мягкую меру пресечения», — объяснил он. Гриц частично признает вину, следует из протокола его допроса, который исследовал на заседании судья Найденов. «Признает, что нанес телесное повреждение, но отрицает наличие умысла на убийство», — процитировал он документ.

Нападение на Фельгенгауэр произошло в понедельник, 23 октября. Гриц прошел в здание на Новом Арбате, где находится редакция «Эха Москвы», брызнув из газового баллончика в лицо сотруднику службы безопасности, затем поднялся на 14-й этаж, рассказывали источники РБК в ГУ МВД Москвы и сотрудники радиостанции (позднее была опубликована видеозапись с проходной здания). В гостевой комнате редакции он напал на Фельгенгауэр с ножом, перерезав ей горло. Мужчина был задержан на месте двумя охранниками.

В ходе допроса Гриц показал, что Фельгенгауэр установила с ним «телепатический контакт» и «сексуально изводила» его. Сотрудники ГУ МВД по Москве нашли в сети блог Грица, где он писал о журналистке уже около года. По словам автора дневника, журналистка его «домогается» посредством телепатической связи останавливает ему дыхание и сердце и он обращается к коллегам и приемному отцу корреспондентки с просьбой «повлиять» на нее. «Через несколько недель я приезжаю в Москву, и если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — писал Гриц. Нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского; после операции в понедельник ее погрузили в искусственную кому. Тем же вечером медики провели консилиум, где согласовали дальнейший ход лечения журналистки, сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников.