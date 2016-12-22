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На открытой Путиным ГЭС через три недели после запуска произошла авария
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На открытой Путиным ГЭС через три недели после запуска произошла авария
Общество, 18:47
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На открытой Путиным ГЭС через три недели после запуска произошла авария
На Нижне-Бурейской ГЭС, которая была запущена Владимиром Путиным 3 августа, произошел прорыв воды. Угрозы машинному залу нет, для ликвидации последствий в водохранилище стали снижать уровень воды
Нижне-Бурейская ГЭС (Фото: Игорь Агеенко / ТАСС)

На Нижне-Бурейской ГЭС подтопило пристанционную площадку из-за повреждения левобережной опоры сегментного затвора в пролете № 1. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК. При инциденте никто не пострадал, оборудование машинного зала станции также не получило повреждений.

На ГЭС работает только один из пяти сегментных затворов, которые регулируют уровень холостого сброса воды из водохранилища. Это затвор в первом пролете, на котором и произошла авария.

«Ведется сработка (понижение уровня воды. — РБК) Нижне-Бурейского водохранилища с целью осуществления ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении. Осушается пристанционная площадка.

Расход воды сейчас находится на уровне 2600 куб. м в секунду, что в три раза меньше максимально допустимого уровня (7500 куб. м в секунду. Вода сливается через один пролет, это выглядит страшно, но населенным пунктам не угрожает, заверил РБК источник, близкий к одному из контрагентов Нижне-Бурейской ГЭС. Ширина реки Бурея составляет несколько сотен метров; кроме того, она обмелела при строительстве, так что уровень воды в нижнем бьефе (часть реки, примыкающая к плотине с нижней стороны) практически не повышается, объясняет он.

В пресс-службе МЧС России по Амурской области РБК сообщили, что в Бурейский район выехала оперативная группа. Областное МЧС организовало оперативный штаб, который занимается мониторингом уровня воды. «С главами муниципальных образований, которые расположены ниже по течению, проведено совещание, для того чтобы поставить задачи», — сообщили РБК в пресс-службе, отметив, что населенным пунктам угрозы нет.

Президент Владимир Путин дал команду на пуск гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС 3 августа 2017 года, говорится в сообщении на сайте «РусГидро», которая строила ГЭС. Тогда гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов заявил, что первые гидроагрегаты прошли весь цикл необходимых испытаний.

Строительство ГЭС началось в августе 2010 года в присутствии Путина. В апреле 2016 года была перекрыта река Бурея, и летом возведена грунтовая плотина гидроэлектростанции. В марте 2017 года началось наполнение водохранилища.​ Генподрядчиком на строительстве ГЭС была компания «Трест Гидромонтаж», 59% которой принадлежит ТЭК «Мосэнерго» Игоря Ротенберга (по данным СПАРК на 30 июня 2017 года).

Авторы: Павел Казарновский, Алина Фадеева, Илья Немченко.
Теги: авария , ГЭС
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