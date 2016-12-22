СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев

Инцидент в одном из подразделений Росгвардии в Чечне, в результате которого погибли пять человек (включая самого открывшего огонь), произошел после того, как старший лейтенант — уроженец Дагестана — узнал о том, что по решению командования его скоро уволят со службы. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники. Должности преступника, по их словам, хотели лишить «за различные нарушения».
После этого, по информации одного из собеседников издания, сотрудник Росгвардии решил выяснить отношения с офицером, который подал соответствующее ходатайство. Однако перед тем, как встретиться со своим обидчиком, старший лейтенант выпил, а потом взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет, уточнил источник «Коммерсанта».
Но путь вооружившемуся гвардейцу преградил командир взвода. Последний, по словам собеседника газеты, пытался убедить лейтенанта «одуматься». В итоге старший лейтенант расстрелял командира взвода. Затем гвардеец открыл огонь еще по троим рядовым бойцам, которые сбежались на выстрелы.
Сразу после этого на место происшествия — в часть — была направлена группа спецназа Росгвардии, отмечает «Коммерсантъ». Заметив вооруженных сослуживцев, расстрелявший бойцов лейтенант попытался скрыться. Он оказал сопротивление, отстреливаясь на ходу, и тоже был убит.
Уголовное дело в связи с произошедшим возбудило военное следственное управление СКР. В часть, где произошел инцидент, также была направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая тоже должна установить причины происшествия.
Стрельба в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в станице Шелковская произошла около 16:00 мск 23 октября. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе сам лейтенант, открывший стрельбу.
23 октября 2017 года в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа станицы Шелковская старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев. Как заявили в Росгвардии, он был ликвидирован.
12 января 2017 года стало известно, что в ходе спецоперации возле населенного пункта Гелдаган погибли два сотрудника Росгвардии. Оба бойца служили в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
В ночь на 18 декабря 2016 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации в Грозном группы вооруженных преступников. В Октябрьском районе столицы Чечни бандиты напали на полицейского и завладели его машиной, после чего проникли в дом другого сотрудника правоохранительных органов. В ходе перестрелки погибли три сотрудника ГИБДД, семь боевиков были уничтожены, еще четверо — задержаны.
9 мая 2016 года два боевика напали на КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв, а второй был уничтожен в ходе перестрелки. В результате нападения ранения получили шесть полицейских.
В ночь на 4 декабря 2014 года боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном. Несколько групп боевиков захватили здание республиканского Дома печати, школы и устроили перестрелку в районе Старого рынка. В результате контртеррористической операции, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, были убиты девять боевиков. В ходе операции погибли 14 полицейских.
5 октября 2014 года рядом с концертным залом в центре Грозного незадолго до начала концерта, приуроченного ко Дню города, бомбу взорвал террорист-смертник. Взрыв произошел у рамок металлоискателя, когда сотрудники полиции попытались проверить документы у человека, показавшегося им подозрительным. В результате погибли пять полицейских, еще 12 получили ранения.
3 апреля 2014 года БМП с нарядом инженерного подразделения подорвалась на замаскированном взрывном устройстве в районе населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района Чечни. В результате взрыва погибли четверо военнослужащих, еще семь пострадали.
6 сентября 2013 года террорист-смертник подорвался при въезде на территорию отдела МВД по Сунженскому району в селении Серноводск. Трое сотрудников полиции погибли на месте, еще четверо получили ранения.
24 января 2013 года неизвестные обстреляли сотрудников полиции в Веденском районе Чечни, недалеко от селения Элистанжи. В ходе перестрелки двое полицейских погибли, еще семеро были ранены. В ходе спецоперации силовиков была уничтожена группировка полевых командиров Хусейна и Муслима Гакаевых.
21 сентября 2012 года в результате нападения боевиков в Веденском районе Чечни погибли четверо полицейских, еще 11 получили ранения. Ответным огнем силовикам удалось уничтожить четырех боевиков.
6 августа 2012 года в Октябрьском районе Грозного произошел крупный теракт. Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у магазина «Военторг». В результате взрыва погибли четверо военных, еще трое получили ранения.