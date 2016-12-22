Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,46 EUR Нал. 67,93 67,47 USD Бирж. 57,54 +0,06 EUR Бирж. 67,60 -0,14 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5915,01 -56,89 ММВБ 2063,81 -0,39% РТС 1131,08 -0,30% Brent 57,35 -1,02% DJIA 23281,02 -0,20% Nasdaq 6584,55 -0,67% FTSE 7524,45 +0,02%
СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев
Лента новостей
Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта 22:28, Общество СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко 21:58, Политика В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании 21:43, Общество Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского 21:42, Общество Шойгу прибыл с визитом на Филиппины 21:38, Политика «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России 21:29, Спорт Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест 21:27, Общество Путин поменял главу рабочей группы по проблемам бизнеса 21:22, Политика ФНС потребовала признать Дмитрия Якубовского банкротом 21:15, Бизнес В Киеве назвали провокацией данные ФСБ о задержании стрелка на границе 20:39, Политика МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение 20:36, Общество Даниил Квят исключен из состава Toro Rosso на Гран-при Мексики 20:33, Спорт Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют 20:12, Общество Деньги из воздуха: стоит ли бояться бесконтактных платежей 20:08, Деньги Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах 19:59, Общество В Боснии и Герцеговине задержали разыскиваемого Интерполом россиянина 19:51, Политика СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы» 19:39, Общество В ОБСЕ и Совете Европы осудили нападение на ведущую «Эха Москвы» 19:31, Общество Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне 19:26, Общество Профессор РГГУ покинет экспертный совет ВАК из-за «дела Мединского» 19:17, Общество Софийскому собору в Киеве пригрозили отключить свет за долг в 18 копеек 19:09, Общество В Петербурге перед премьерой «Матильды» началось молитвенное стояние 18:56, Общество Суд приговорил экс-главу федерации баскетбола России к 4,5 годам колонии 18:42, Спорт Шишханов покинет совет директоров нефтяной компании Гуцериева 18:38, Бизнес АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль 18:30, Бизнес Акции «Магнита» продолжили снижение на бирже 18:25, Бизнес Думские единороссы зададут министрам вопросы от региональных депутатов 18:23, Политика Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны из-за денег 18:12, Общество
СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев
Общество, 22:47
0
СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев
Открывший огонь по сослуживцам сотрудник Росгвардии был недоволен своим увольнением и хотел выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее уведомление, узнал «Коммерсантъ». В результате происшествия погибли пять человек
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Инцидент в одном из подразделений Росгвардии в Чечне, в результате которого погибли пять человек (включая самого открывшего огонь), произошел после того, как старший лейтенант — уроженец Дагестана — узнал о том, что по решению командования его скоро уволят со службы. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники. Должности преступника, по их словам, хотели лишить «за различные нарушения».

После этого, по информации одного из собеседников издания, сотрудник Росгвардии решил выяснить отношения с офицером, который подал соответствующее ходатайство. Однако перед тем, как встретиться со своим обидчиком, старший лейтенант выпил, а потом взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет, уточнил источник «Коммерсанта».

Но путь вооружившемуся гвардейцу преградил ​командир взвода. Последний, по словам собеседника газеты, пытался убедить лейтенанта «одуматься». В итоге старший лейтенант расстрелял командира взвода. Затем гвардеец открыл огонь еще по троим рядовым бойцам, которые сбежались на выстрелы.

Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне
Общество

Сразу после этого на место происшествия — в часть — была направлена группа спецназа Росгвардии, отмечает «Коммерсантъ». Заметив вооруженных сослуживцев, расстрелявший бойцов лейтенант попытался скрыться. Он оказал сопротивление, отстреливаясь на ходу, и тоже был убит.

Уголовное дело в связи с произошедшим возбудило военное следственное управление СКР. В часть, где произошел инцидент, также была направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая тоже должна установить причины происшествия.

Стрельба в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в станице Шелковская произошла около 16:00 мск 23 октября. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе сам лейтенант, открывший стрельбу.

Нападения на силовиков в Чечне за последние пять лет

23 октября 2017 года в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа станицы Шелковская старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев. Как заявили в Росгвардии, он был ликвидирован.

12 января 2017 года стало известно, что в ходе спецоперации возле населенного пункта Гелдаган погибли два сотрудника Росгвардии. Оба бойца служили в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. 

В ночь на 18 декабря 2016 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации в Грозном группы вооруженных преступников. В Октябрьском районе столицы Чечни бандиты напали на полицейского и завладели его машиной, после чего проникли в дом другого сотрудника правоохранительных органов. В ходе перестрелки погибли три сотрудника ГИБДД, семь боевиков были уничтожены, еще четверо — задержаны.

9 мая 2016 года два боевика напали на КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв, а второй был уничтожен в ходе перестрелки. В результате нападения ранения получили шесть полицейских.

В ночь на 4 декабря 2014 года боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном. Несколько групп боевиков захватили здание республиканского Дома печати, школы и устроили перестрелку в районе Старого рынка. В результате контртеррористической операции, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, были убиты девять боевиков. В ходе операции погибли 14 полицейских.

5 октября 2014 года рядом с концертным залом в центре Грозного незадолго до начала концерта, приуроченного ко Дню города, бомбу взорвал террорист-смертник. Взрыв произошел у рамок металлоискателя, когда сотрудники полиции попытались проверить документы у человека, показавшегося им подозрительным. В результате погибли пять полицейских, еще 12 получили ранения.

3 апреля 2014 года БМП с нарядом инженерного подразделения подорвалась на замаскированном взрывном устройстве в районе населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района Чечни. В результате взрыва погибли четверо военнослужащих, еще семь пострадали. 

6 сентября 2013 года террорист-смертник подорвался при въезде на территорию отдела МВД по Сунженскому району в селении Серноводск. Трое сотрудников полиции погибли на месте, еще четверо получили ранения. 

24 января 2013 года неизвестные обстреляли сотрудников полиции в Веденском районе Чечни, недалеко от селения Элистанжи. В ходе перестрелки двое полицейских погибли, еще семеро были ранены. В ходе спецоперации силовиков была уничтожена группировка полевых командиров Хусейна и Муслима Гакаевых. 

21 сентября 2012 года в результате нападения боевиков в Веденском районе Чечни погибли четверо полицейских, еще 11 получили ранения. Ответным огнем силовикам удалось уничтожить четырех боевиков. 

6 августа 2012 года в Октябрьском районе Грозного произошел крупный теракт. Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у магазина «Военторг». В результате взрыва погибли четверо военных, еще трое получили ранения. 

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Чечня , стрельба , Росгвардия
Главное
Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне Общество
Материалы по теме
Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне Общество
Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии Общество
Щиты для Росгвардии со встроенными шокерами подготовили к испытаниям Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку