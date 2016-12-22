СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев

Открывший огонь по сослуживцам сотрудник Росгвардии был недоволен своим увольнением и хотел выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее уведомление, узнал «Коммерсантъ». В результате происшествия погибли пять человек

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Инцидент в одном из подразделений Росгвардии в Чечне, в результате которого погибли пять человек (включая самого открывшего огонь), произошел после того, как старший лейтенант — уроженец Дагестана — узнал о том, что по решению командования его скоро уволят со службы. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники. Должности преступника, по их словам, хотели лишить «за различные нарушения».

После этого, по информации одного из собеседников издания, сотрудник Росгвардии решил выяснить отношения с офицером, который подал соответствующее ходатайство. Однако перед тем, как встретиться со своим обидчиком, старший лейтенант выпил, а потом взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет, уточнил источник «Коммерсанта».

Но путь вооружившемуся гвардейцу преградил ​командир взвода. Последний, по словам собеседника газеты, пытался убедить лейтенанта «одуматься». В итоге старший лейтенант расстрелял командира взвода. Затем гвардеец открыл огонь еще по троим рядовым бойцам, которые сбежались на выстрелы.

Сразу после этого на место происшествия — в часть — была направлена группа спецназа Росгвардии, отмечает «Коммерсантъ». Заметив вооруженных сослуживцев, расстрелявший бойцов лейтенант попытался скрыться. Он оказал сопротивление, отстреливаясь на ходу, и тоже был убит.

Уголовное дело в связи с произошедшим возбудило военное следственное управление СКР. В часть, где произошел инцидент, также была направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая тоже должна установить причины происшествия.

Стрельба в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в станице Шелковская произошла около 16:00 мск 23 октября. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе сам лейтенант, открывший стрельбу.