Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне

Как сообщили РБК пресс-служба Росгвардии, сотрудник подразделения в Чечне расстрелял четверых сослуживцев. Ранения были смертельными.
Стрельбу открыл старший лейтенант около 16.00 мск в станице Шелковская, уточнили в Росгвардии. «Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — заявили в ведомстве. Стрельба была открыта в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.
В связи со случившимся на место происшествия направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Среди них – офицеры безопасности военной службы, а также офицеры-специалисты по работе с личным составом.
В этом году это уже не первый инцидент в военной части Росгвардии в Чечне. 24 марта 2017 года на 141-й полк в станице Наурской напала группа боевиков. Тогда преступники с огнестрельным оружием и муляжами поясов смертников попытались ворваться в военный городок. В результате нападение было отбито, а боевики уничтожены. При отражении атаки погибли шесть бойцов Росгвардии.
23 октября 2017 года в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа станицы Шелковская старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев. Как заявили в Росгвардии, он был ликвидирован.
12 января 2017 года стало известно, что в ходе спецоперации возле населенного пункта Гелдаган погибли два сотрудника Росгвардии. Оба бойца служили в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
В ночь на 18 декабря 2016 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации в Грозном группы вооруженных преступников. В Октябрьском районе столицы Чечни бандиты напали на полицейского и завладели его машиной, после чего проникли в дом другого сотрудника правоохранительных органов. В ходе перестрелки погибли три сотрудника ГИБДД, семь боевиков были уничтожены, еще четверо — задержаны.
9 мая 2016 года два боевика напали на КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв, а второй был уничтожен в ходе перестрелки. В результате нападения ранения получили шесть полицейских.
В ночь на 4 декабря 2014 года боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном. Несколько групп боевиков захватили здание республиканского Дома печати, школы и устроили перестрелку в районе Старого рынка. В результате контртеррористической операции, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, были убиты девять боевиков. В ходе операции погибли 14 полицейских.
5 октября 2014 года рядом с концертным залом в центре Грозного незадолго до начала концерта, приуроченного ко Дню города, бомбу взорвал террорист-смертник. Взрыв произошел у рамок металлоискателя, когда сотрудники полиции попытались проверить документы у человека, показавшегося им подозрительным. В результате погибли пять полицейских, еще 12 получили ранения.
3 апреля 2014 года БМП с нарядом инженерного подразделения подорвалась на замаскированном взрывном устройстве в районе населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района Чечни. В результате взрыва погибли четверо военнослужащих, еще семь пострадали.
6 сентября 2013 года террорист-смертник подорвался при въезде на территорию отдела МВД по Сунженскому району в селении Серноводск. Трое сотрудников полиции погибли на месте, еще четверо получили ранения.
24 января 2013 года неизвестные обстреляли сотрудников полиции в Веденском районе Чечни, недалеко от селения Элистанжи. В ходе перестрелки двое полицейских погибли, еще семеро были ранены. В ходе спецоперации силовиков была уничтожена группировка полевых командиров Хусейна и Муслима Гакаевых.
21 сентября 2012 года в результате нападения боевиков в Веденском районе Чечни погибли четверо полицейских, еще 11 получили ранения. Ответным огнем силовикам удалось уничтожить четырех боевиков.
6 августа 2012 года в Октябрьском районе Грозного произошел крупный теракт. Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у магазина «Военторг». В результате взрыва погибли четверо военных, еще трое получили ранения.