Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне

В Чеченской республике старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как сообщили РБК пресс-служба Росгвардии, сотрудник подразделения в Чечне расстрелял четверых сослуживцев. Ранения были смертельными.

Стрельбу открыл старший лейтенант около 16.00 мск в станице Шелковская, уточнили в Росгвардии. «Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — заявили в ведомстве. Стрельба была открыта в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

В связи со случившимся на место происшествия направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Среди них – офицеры безопасности военной службы, а также офицеры-специалисты по работе с личным составом.

В этом году это уже не первый инцидент в военной части Росгвардии в Чечне. 24 марта 2017 года на 141-й полк в станице Наурской напала группа боевиков. Тогда преступники с огнестрельным оружием и муляжами поясов смертников попытались ворваться в военный городок. В результате нападение было отбито, а боевики уничтожены. При отражении атаки погибли шесть бойцов Росгвардии.