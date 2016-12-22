Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны из-за денег

Вдова погибшего в Сирии майора российской армии Сергея Бордова Виталина рассказала агентству Reuters о том, что оборонное ведомство по-прежнему не выплатило положенную ей компенсацию в связи с гибелью мужа

Сергей Бордов с женой Виталиной (Фото: из личного архива)

В разговоре с Reuters Бордова, которая работает военным психологом, рассказывает, что Министерство обороны после гибели мужа выплатило ей около 1 млн руб. По ее словам, это лишь пятая часть от денег, которые получили другие ближайшие родственники погибшего майора: дети от первого брака и его мать.

Бордова рассказала, что Министерство обороны не желает выплачивать ей полную сумму компенсации, указывая на то, что ее жизненная ситуация не подпадает под правила. Вдова майора официально зарегистрирована в квартире своего первого мужа, с которым она развелась три года назад, и владеет в ней долей. В военном ведомстве считают, что она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия.

Однако Бордова указывает, что с первым мужем не живет, а продать долю она не может. Собственного жилья у нее нет, приобрести его она не в состоянии. По словам вдовы, она получает 8600 рублей в месяц и живет с дочерью от первого брака у родителей.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

Смерть Сергея Бордова Минобороны России подтвердило 20 апреля 2017 года. По сообщению ведомства, он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск. При этом офицер не допустил прорыва террористов в жилой городок.

Проживавший в Севастополе Бордов был представлен к государственной награде.