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Академики попросили передать им ВАК после «дела Мединского»
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Академики попросили передать им ВАК после «дела Мединского»
Общество, 15:06
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Академики попросили передать им ВАК после «дела Мединского»
«Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой», — говорится в письме 60 членов РАН о решении сохранить Мединскому степень доктора истории. Академики просят отделить ВАК от Минобрнауки и передать под контроль РАН
Владимир Мединский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Заявление о реформировании

Авторитетный клуб академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «1 июля» подготовил заявление о проблемах научной аттестации в России. Письмо ученых, поступившее в редакцию РБК, посвящено «делу Мединского». Академиков возмутило решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) оставить министру культуры докторскую степень по истории.

Клуб «1 июля» — неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, выступивших в 2013 году против реформирования РАН. В него входят президент академии Александр Сергеев, член президиума Роберт Нигматулин и др. На момент написания материала подписи Сергеева под письмом клуба членов РАН не было.

«Президиум ВАК оставил за В.Р. Мединским ученую степень доктора наук, проигнорировав мнение собственного экспертного совета по истории, который подавляющим большинством голосов признал рассматриваемый текст ненаучным. Президиум проигнорировал и мнение специалистов по истории в своем составе. Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой, даже несмотря на появившиеся в последнее время сведения о том, что степень была получена в свое время не просто с вопиющими процедурными нарушениями, но и в результате банального подлога», — указано в письме.

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Ситуация с докторской степенью министра дискредитирует всю систему научной аттестации в России, уверены академики, которые приходят к выводу, что ВАК необходимо реформировать. Президиум ВАК нужно лишить полномочий отменять решения своих экспертных советов и отделить от Минобрнауки с последующей передачей РАН, указывают авторы письма. Функции председателя ВАК, по их мнению, может исполнять президент или член президиума РАН. ​​«ВАК должна состоять из членов, имеющих незапятнанную репутацию и безусловный авторитет в научном сообществе», — резюмируют авторы письма.

Свое заявление клуб передаст в президиум РАН, уточнил один из членов клуба, историк и член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. Ученые надеются, что президиум поддержит их инициативу и, кроме того, даст экспертную оценку соответствия диссертации Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и научным трудам. На момент публикации заметки заявление подписали 15 академиков, 40 членов-корреспондентов, 12 профессоров РАН, 50 докторов и кандидатов наук. РБК ожидает ответа от пресс-службы РАН. Вопрос о реформировании ВАК не стоит, заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

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«Дело Мединского»

В пятницу, 20 октября, президиум ВАК сохранил Владимиру Мединскому докторскую степень по истории. 2 октября профильный экспертный совет ВАК рекомендовал его этой степени лишить, указав на то, что работа министра ненаучна. В промежутке между решениями двух инстанций аттестационной комиссии «Новая газета» обнаружила, что официальные оппоненты Мединского не участвовали в защите его диссертации. Кроме того, процедура защиты была нарушена, а потому Мединский не может быть доктором истории по формальным признакам.

Реформирование экспертного совета​

Экспертный совет ВАК по истории, который 2 октября этого года рекомендовал лишить Мединского степени, будет распущен, рассказал РБК председатель этой структуры комиссии Павел Уваров. «Будет ротация совета в начале ноября, хотят этого члены совета или нет. Решение принято около недели назад. Скорее всего, из старого совета в новый перейдут четыре-пять человек», — рассказал Уваров.

Ротация состава экспертных советов ВАК — законодательно утвержденная процедура, проходящая раз в четыре года, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки. «Подчеркнем, что это плановая процедура, затрагивающая все экспертные советы без исключения», — заявили в ведомстве. Предыдущее обновление экспертного совета ВАК было в 2013 году, подтверждает Уваров. Приказ об утверждении последнего состава совета подписан 7 ноября 2013 года, указано на сайте ВАК,

Автор: Полина Звездина.
Теги: РАН , Владимир Мединский , ВАК , Российская академия наук
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