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Тиньков призвал «не заводить рака за камень» в конфликте с блогерами
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Тиньков призвал «не заводить рака за камень» в конфликте с блогерами
Общество, 21:38
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Тиньков призвал «не заводить рака за камень» в конфликте с блогерами
Олег Тиньков выпустил новое видеообращение в связи со своим конфликтом с авторами YouTube-канала Nemagia. Он потребовал от блогеров извиниться перед его семьей и обвинил их в оскорблении матери рэпера Басты
Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков в видеообращении, опубликованном в Facebook, прокомментировал свой конфликт с блогерами с канала Nemagia​, к которым он ранее подал иск о защите деловой репутации из-за слов о своем банке. Он обвинил авторов канала Nemagia в оскорблении своей семьи и опроверг причастность к угрозам, поступившим к блогерам.

«Я хочу чтобы в этой дискуссии не было ложных параллелей и, как говорится по-русски, «не заводили рака за камень». Потому что было оскорбление, оскорбление жены», — рассказал Тиньков. Также он заявил, что до этого в одном из своих роликов блогеры оскорбили мать рэпера Басты (Василия Вакуленко). «Любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью: в драке или через суд, кто как считает правильным. Я за цивилизованные способы, поэтому я пошел в суд», — указал Тиньков в подписи к видео.

Он подчеркнул, что его «эмоциональная» реакция на конфликт связана с тем, что блогеры оскорбили его родных. «Можете троллить меня лично в сети сколько угодно, но не трогайте моих близких — они непубличные люди, они этого не заслужили», — написал он.

Также Тиньков в видео заявил, что приносит свои извинения всем, кого оскорбили его заявления. «Если я какого-то блогера лично обидел или оскорбил, я приношу извинения. Но требую чтобы и передо мной принесли извинен​ия за оскорбления», — заявил он.

Тиньков назвал новое условие прекращения преследования блогеров Nemagia. По его словам, он готов отозвать иск, после того как получит извинения перед семьей. «В этом конфликте каждый заплатил свою цену. Она высокая. Если я получу извинения перед моей семьей, я готов отозвать все свои иски и заявление в полицию», — написал Тиньков под видео. До этого, 18 сентября, стало известно, что по иску Тиньков потребовал от блогеров компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. руб.

Конфликт Олега Тинькова с владельцами YouТube-канала Nemagia, кемеровскими блогерами Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным начался из-за ролика о работе Тинькофф Банка, опубликованном в конце августа. Вскоре Тинькофф Банк подал против блогеров иск о защите деловой репутации. 13 сентября в квартире у Псковитина, как сообщил его соведущий, был проведен обыск. 18 сентября Псковитина вызвали на допрос из Кемерово в Москву. Вскоре после этого его статус по делу сменили со свидетеля на подозреваемого.

Как сообщили блогеры, после начала дела им стали поступать угрозы. Неизвестные взломали дверь в квартире у отца Псковитина. Также неизвестные повредили дверь квартиры блогера Юрия Хованского, поддержавшего проект Nemagia. 

В начале сентября суд обязал Роскомнадзор заблокировать ролик, ставший поводом конфликта, и предотвратить его распространение до конца разбирательства. Несмотря на это к настоящему моменту видео остается в открытом доступе на YouTube-канале Nemagia. Оно набрало уже около 6,8 млн просмотров.

После того как Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать ролик, свою поддержку блогерам выразил основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Он призвал пользователей сети максимально распространить видео об Олеге Тинькове.

Поговорку со словами «не заводить рака за камень» раньше использовал и глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя судебный спор с АФК «Система» на 170 млрд руб. Сечин заявил, что готов мириться с «Системой» на тех условиях, которые указаны в иске. «А если они хотят выйти на мировое соглашение, они должны делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», — заявлял он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: блогеры , Олег Тиньков , Тинькофф Банк , Nemagia
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