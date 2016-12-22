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Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО
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Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО
Арест Никиты Белых, 19:29
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Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО
Суд разрешил экс-главе Кировской области Никите Белых заключить брак в СИЗО. Такое решение было принято на предварительных слушаниях по делу. При этом суд постановил продлить арест экс-губернатору еще на шесть месяцев

Пресненский суд Москвы дал разрешение на заключение брака бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который отбывает наказание за получение взятки, об этом сообщила адвокат политика Марина Ярош, передает «Интерфакс».

«Судья сообщила нам, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября, Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака», — сказала адвокат после предварительных слушаний по делу.

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы продлил арест Белых на шесть месяцев. Это значит, что экс-губернатор будет находиться под стражей до 4 февраля 2018 года.

О своем намерении жениться Белых впервые заявил в июле 2016 года — тогда же экс-губернатор подал соответствующее ходатайство руководству СИЗО. В октябре стало известно, что ему разрешили жениться. Однако в начале декабря Белых заявил, что руководство следственного изолятора «Лефортово», где он пребывает, потеряло разрешение на свадьбу, которое ранее выдал следователь. «Может быть, свадьбу проведем завтра, может быть, через неделю. Зависит от того, когда найдется бумага», — говорил Белых. По его словам, в администрации СИЗО пояснили, что свадьба задерживается из-за «технических причин».

Тогда же невеста экс-губернатора поэтесса Катрин Рейферт говорила РБК, что неоднократно подавала прошение на проведение свадьбы. Ответы следствия были отправлены «Почтой России». «Однако ни одна бумага, направленная из Следственного комитета на адрес моей прописки, не дошла», — поясняла она.

К февралю текущего года следствие изменило свое решение о возможности заключения брака Рейферт и Белых и, ссылаясь на решение Басманного суда Москвы, запретило свадьбу. Свое решение следствие объяснило тем, что невеста является свидетелем по делу, и ей запрещен проход на территорию следственного изолятора. Тогда защита Белых заявила о намерении обжаловать это решение.

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Никита Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года по обвинению в получении взятки на общую сумму в €600 тыс. от предпринимателей — преступление, предусмотренное ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

За время пребывания Белых под стражей он несколько раз жаловался на существенные ухудшения самочувствия — обострение диабета, высокое давление, нарушение работы мозга и проблемы с суставами. Недавно экс-губернатор также рассказал, что у него сильно ухудшилось зрение.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: СИЗО , женитьба , Никита Белых
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