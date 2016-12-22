«Не лучший фон для выборов»: что означает задержание Серебренникова

За что задержали
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в мошенничестве режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Обвинение основывается на показаниях бывших коллег Серебренникова — двух бухгалтеров «Седьмой студии», рассказавших следствию о механизмах вывода денег, которые якобы применяло руководство компании. Задержание режиссера создает негативный фон для президентской предвыборной кампании, считают опрошенные РБК политологи. По их мнению, преследование Серебренникова говорит о возрастающем влиянии в государственной системе силовых структур, которые подчас не удерживает от резких движений даже президентская характеристика «дураки».
О задержании режиссера Следственный комитет официально сообщил утром во вторник, 22 августа. «По подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. — РБК)», — говорилось в заявлении СКР. На момент задержания режиссер находился в гостинице в Санкт-Петербурге, где снимал фильм, уточнял его адвокат Дмитрий Харитонов.
К вечеру Серебренникову предъявили конкретное обвинение: «По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым было создано АНО «Седьмая студия», — уточнил СКР. К ее работе режиссер привлек людей, которых ранее арестовали по тому же уголовному делу — Юрия Итина, Алексея Малобродского, Нину Масляеву, а также Екатерину Воронову, имя которой ранее в связи с делом не упоминалось (однако в «СПАРК-Интерфаксе» почтовый адрес ekaterina.voronova@gmail.com указан как контакт «Седьмой студии»).
Сообщники предоставляли Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.
Давнее дело
О деле по факту хищения госсубсидии против руководства «Седьмой студии» впервые стало известно 23 мая, когда СКР и ФСБ провели масштабные обыски в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова, у бывшего директора департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум и еще по более чем десяти адресам. В действительности дело расследовалось еще с 2015 года, рассказывала официальный представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова. Издание Meduza связывало возбуждение дела против «Седьмой студии» с прокурорскими проверками, инициированными в 2015 году фондом «Искусство без границ», боровшимся с использованием в театральных постановках «сцен нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии».
Еще за три месяца до обысков, в феврале 2017 года, некоторых сотрудников «Седьмой студии» вызывали на допросы в столичный СКР, однако тогда ситуацию решено было не предавать огласке, сказал собеседник РБК, близкий к компании, и подтвердил один из адвокатов, знакомых с материалами дела.
Следствие указывало, что речь шла о субсидии в 200 млн руб. на поддержку современного искусства, выделенной «Седьмой студии». Компания была создана в 2011 году специально для реализации проекта «Платформа», который предполагал «осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства». Серебренников обсуждал проект с президентом Дмитрием Медведевым, а субсидию «Седьмая студия» получила согласно распоряжению Владимира Путина — тогда премьер-министра.
После обысков Серебренников остался в статусе свидетеля, а фигурантами дела стали два человека — бывшие гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. По версии следствия, они изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились. После задержания Масляева рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок.
Фамилия Серебренникова возникла в материалах дела еще на этой стадии. Так, Масляева рассказала следствию, что в «Седьмой студии» была фиктивно трудоустроена ее дочь: «У нее имелась зарплатная карточка, на которую также зачислялись денежные средства. Они передавались руководству АНО «Седьмая студия» — Итину, Серебренникову и т.д.», — говорил на заседании суда по аресту Масляевой следователь Игорь Федутинов. Кроме того, причастность бухгалтера к преступлению доказывалась «показаниями ряда свидетелей», в числе которых Федутинов также называл Итина и Серебренникова.
Спустя месяц после обысков СКР задержал еще одного обвиняемого — бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Ему вменили хищение 2,3 млн руб., предназначенных на постановку в рамках «Платформы» спектакля «Сон в летнюю ночь». В действительности спектакль не был поставлен, полагало следствие. Защита Малобродского возражала: постановка есть в репертуаре театра; она номинирована на театральные премии, в интернете есть видеозаписи, а пресса публиковала на нее рецензии. Серебренников просил зрителей спектакля публиковать свои свидетельства о нем в соцсетях — по его мнению, это могло помочь защите Малобродского.
Показания бухгалтеров
В конце июня дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР. В этот период следствие начало активно опрашивать сотрудников Минкультуры, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом дела (один из них предположил, что представители ведомства вызывались как потерпевшая сторона). Например, был допрошен действующий глава департамента господдержки Минкультуры Андрей Малышев, который после обысков в «Гоголь-центре» официально комментировал их от имени ведомства (в частности, уточнял, что объем госфинансирования проекта «Платформа» составлял 216,5 млн руб.). Сам Малышев не стал отвечать на вопросы РБК.
25 июля СКР предъявил фигурантам дела новое расширенное обвинение: в нем изменился объем ущерба (теперь обвиняемым вменяют мошенничество на 68 млн руб.), а механизм хищения и роль каждого фигуранта не конкретизируются, рассказывала на одном из заседаний по мере пресечения фигурантам дела адвокат Малобродского Ксения Карпинская.
Новое обвинение основывалось на показаниях Масляевой, которая еще в июне заключила досудебное соглашение со следствием. Бухгалтер рассказала, что Итин, Серебренников и Малобродский «создали АНО «Седьмая студия» для реализации преступного умысла», а сама Масляева помогала им обналичивать субсидию. В деле также появились показания второго бухгалтера «Седьмой студии» Татьяны Жириковой, которая проходит по делу свидетелем и также заявила о виновности Серебренникова. Показания обеих женщин зачитала 9 августа судья Мосгорсуда Светлана Александрова, которая рассматривала жалобу на продление ареста фигурантам дела.
В то же время дочери Масляевой Марина и Ольга пожаловались на давление и слежку со стороны неизвестных, которые могут быть связаны с бывшими руководителями «Седьмой студии». Так, вскоре после ареста бухгалтера около подъезда дома, где она жила с семьей, стали постоянно дежурить двое мужчин; они же «на систематической основе» преследуют Масляевых, когда они перемещаются по городу, утверждали девушки. Однажды перед свиданием с матерью в московском СИЗО-6 они обнаружили, что их автомобиль не заводится, и сочли это попыткой запугивания со стороны неизвестных. Также Масляевым-младшим, по их словам, поступали «странные звонки» и сообщения в соцсетях — люди, которые представлялись бывшими коллегами их матери, настаивали на встрече. Все эти действия они назвали попыткой повлиять на показания Масляевой.
Ослабление контроля
После обысков в «Гоголь-центре» в защиту Серебренникова и его коллег высказались множество видных деятелей культуры. Актриса Чулпан Хаматова зачитала в день обысков коллективное обращение театральных деятелей в поддержку режиссера, а актер Сергей Безруков задал Путину вопрос о Серебренникове во время прямой линии 15 июня. Актер Евгений Миронов и гендиректор Большого театра Владимир Урин передали президенту письма в защиту Серебренникова. В его защиту выступала и Гильдия театральных режиссеров.
Президент, по данным спецкора газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, отреагировал на информацию об обысках по делу «Седьмой студии» фразой «да дураки». «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Это просто нелепо», — заявил позднее сам Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии. При этом он подчеркнул, что вопрос о финансовых нарушениях в деле «Гоголь-центра» может решить только суд: «Просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Всё, больше здесь ничего нет».
Руководство СКР изначально добивалось ареста режиссера, однако не получило на него санкции руководства страны, утверждали в июне источники телеканала «Дождь», близкие к правительству и самому режиссеру. Это произошло после того, как за режиссера вступились высокопоставленные чиновники и политики, заявили собеседники телеканала.
Арест Серебренникова после того, как Путин выразил недовольство действиями силовиков, говорит об уменьшении влияния президента в государственной системе и о росте влияния силовых структур, полагает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. «Контроль аппарата тотален настолько, что он может избрать [президентом] кого угодно. И Владимир Путин нужен ему не в качестве активного лица, которое может управлять положением, а в качестве фронтмена. Вторжение силовых структур [во власть] — это опасно, но уже неизбежно. Поскольку президент, который замкнул на себе контроль этих структур, не справляется с этим контролем», — сказал эксперт в беседе с РБК.
По его мнению, усиление влияния силовых структур может говорить о том, что президентская избирательная кампания «пройдет под аккомпанемент выборочных арестов». «Аресты, обыски и возбуждение громких дел — единственный способ для них заявить свое право на первенство: «ты более успешен, если твои дела и аресты более громкие», — пояснил политолог.
Потеря лояльности
Выборы президента страны должны состояться в марте следующего года. Задержание Серебренникова создает «не лучший фон для президентской кампании», заявил РБК политолог Константин Калачев. «Речь тут не только о Серебренникове. Это дело еще раз подчеркивает, что роль силовых структур у нас значительно выросла, и никто не застрахован», — сказал он. По его мнению, деятели культуры могут воспринять это дело как «акцию устрашения». «То есть им таким образом приказывают набрать в рот воды. Хотя на самом деле для президентской кампании было бы лучше, если бы деятели культуры искренне и от всего сердца рекламировали основного кандидата и высказывались бы в его поддержку не из страха», — отметил политолог.
По мнению Калачева, если бы после задержания Серебренникова произошло бы задержание другого деятеля культуры, тоже работающего с бюджетными деньгами, но исповедующего охранительную идеологию, «то тогда можно было бы говорить о балансе». «Но пока почему-то под каток попадают в основном люди либерального толка», — добавил он.
Задержание Серебренникова чревато для Путина ударом по избирательной кампании, согласился президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Режиссеры и актеры, которые защищают Серебренникова, вполне лояльны власти. И этим людям не понравится то, что произошло. В какой-то степени это удар по избирательной кампании президента. Поскольку эти люди достаточно известные, они могут оказать влияние на общественное мнение», — сказал Бунин.
Дела о коррупции в отношении российских деятелей культуры
В августе 2012 года суд приговорил к пяти годам условно директора Театра кукол им. Образцова Андрея Лучина, которого обвиняли в растрате 12 млн руб. По информации следствия, Лучин подготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на изготовление декораций и костюмов, после чего заключил с ними девять госконтрактов более чем на 19 млн руб. Реально на оплату работ было потрачено всего 6,5 млн. Александр Авдеев, возглавлявший Минкультуры на момент задержания Лучина, заявлял, что директор театра мог стать жертвой несовершенства законов.
В мае 2016 года к пяти годам условно и штрафу 200 тыс. руб. за растрату около 100 млн руб. была приговорена заслуженный художник РСФСР Лариса Кириллова, которая возглавляла подведомственный Академии художеств лицей. В 2008 году Академия художеств выделила средства на реконструкцию творческой базы лицея, которые и были похищены. Художница вину не признала и заверяла, что не знала о сговоре, а когда выяснила о проблемах на стройплощадке, доверилась ответственным лицам.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит замглавы Эрмитажа Михаил Новиков, который курировал в музее вопросы капитального строительства. В марте 2017 года суд поместил его под домашний арест — по мнению следствия, Новиков участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца. В начале июля стало известно, что замдиректора музея возместил ущерб в размере 30 млн руб. Тогда же сообщалось, что расследование продолжается, а Новиков признал свою вину.