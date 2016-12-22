После пожара в Ростове возбудили дело об умышленном уничтожении имущества

Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону. Об этом говорится на сайте ведомства.
Производство, как уточнили в пресс-службе, было заведено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, в том числе совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом)».
В настоящее время в целях выяснения причин и обстоятельств пожара полицейские, как поясняется в сообщении представителей МВД, «проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий». Кроме того, по данным работников правоохранительных органов, в рамках расследования этого производства «назначено проведение ряда специальных экспертиз».
Однако, как пояснили в пресс-службе главного управления МВД по региону «РИА Новости», возбуждение соответствующего дела еще не означает, что причиной пожара был поджог. «Мы возбудили дело по факту», — заметил собеседник агентства, добавив, что «причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела».
«Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно», — заключил представитель областного главка МВД.
Пожар в центре Ростова-на-Дону начался днем 21 августа. Сначала он, по данным спасателей, распространился на 30 жилых домов, а затем охватил 120 стоящих рядом построек, из которых 98 были жилыми. В результате случившегося пострадали по меньшей мере 45 человек. В связи с произошедшим в городе, а затем и во всей Ростовской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Официально причины возгорания власти области не называли. Однако, как замечал глава региона Василий Голубев, жители говорили, «что это преднамеренное действие некоторых риелторов». «Но пока об этом говорить преждевременно», — также отмечал он, подчеркивая, что версию поджога сотрудники правоохранительных органов отработают «самым серьезным образом», а причины пожара в рамках уголовного дела должно установить следствие.