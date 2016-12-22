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Появилось видео из больницы с избитым у ТЦ «Москва» мигрантом
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Появилось видео из больницы с избитым у ТЦ «Москва» мигрантом
Общество, 16:46
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Появилось видео из больницы с избитым у ТЦ «Москва» мигрантом
Поводом для беспорядков мигрантов у ТЦ «Москва» стало избиение работавшего там грузчика Навруза Закирова. В распоряжении РБК оказалось видео, на котором лежащий в больнице грузчик рассказывает о своем самочувствии

С грузчиком из Таджикистана Наврузом Закировым, сообщения об избиении которого стали поводом для беспорядков мигрантов у ТЦ «Москва», «все в порядке», заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Видео: Федерация мигрантов России

В Федерации мигрантов России РБК предоставили видео, на котором лежащий в больнице Закиров говорит сотрудникам полиции: «Все в порядке, жив, здоров».

По словам Коженова, 21 сентября утром мигрант разговаривал с послом Таджикистана. «Он отправил сюда представителя. Следов побоев не зафиксировали», — сказал президент Федерации мигрантов России.

Ночью 20 сентября МВД отчиталось о предотвращении массовой драки мигрантов у торгового центра «Москва». Около 250 человек пришли к ТЦ из-за того, что охранник избил мигранта, работавшего там грузчиком. По заведенному уголовному делу о хулиганстве были задержаны 90 человек.

«Интерфакс» утверждал, что гражданином Таджикистана, пострадавшим у ТЦ «Москва», был Навруз Каримов. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую клиническую больницу №68.

Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявлял, что 20 сентября около 14:30 охранники вывели грузчика-таджика, работавшего в ТЦ, на свалку рядом и избили до потери сознания. Избитого, по словам Шарипова, обмотали «белой материей» и оставили за пределами рынка. Его нашли таксисты, добавил Шарипов.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал РБК другую версию событий. По его словам, 20 сентября около 16:00 рабочий вышел за территорию рынка, так как ему стало плохо. «То ли эпилепсия, то ли просто плохо. Его положили в больницу. Потом собралась инициативная группа — а вдруг его кто-то ударил? Но все успокоились и разошлись. Часа через два сформировалась группа неместных людей, около 200–300 человек, они стали устраивать драки, ломать забор, закидывать урнами людей», — заявил Коженов. Впоследствии к торговому центру приехали сотрудники ОМОНа, которые начали задерживать собравшихся.

В Федерации мигрантов России РБК также передали видео, снятое ночью 20 сентября, на котором видно, как толпа пытается выломать ворота у ТЦ «Москва».

Видео: Федерация мигрантов Росси

Авторы: Павел Казарновский, Илья Немченко.
Теги: ТЦ «Москва»
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