Активист «Христианского государства» признался в поджоге офиса Учителя

Участник организации «Христианское государство» признался в поджоге офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Ранее за призывы к совершению противоправных действий по время показов «Матильды» был задержан лидер движения

Здание студии режиссера Алексея Учителя (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Один из участников «Христианского государства» — Александр Баянов — признался в поджоге офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, который произошел 31 августа. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил собеседник, близкий к МВД.

Видео: ren.tv

Баянов рассказал следователям, что они вместе с Юрием Калининым, который является братом лидера «Христианского государства» Александра Калинина, кинули в офис Учителя четыре бутылки с зажигательной смесью, добавили источники.

Речь идет об инциденте, который произошел в четверг, 31 августа, когда неизвестные люди забросали стеклянными бутылками с зажигательной смесью здание петербургской киностудии «Лендок», где располагается студия «Рок» Алексея Учителя. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Еще один инцидент с поджогом произошел 4 сентября в Екатеринбурге, где автомобиль, нагруженный газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос». В результате столкновения в здании возник пожар, его ликвидировали в течение 30 минут. Последнее связанное с премьерой фильма Учителя «Матильда» происшествие произошло 11 сентября в Москве: неизвестные сожгли два автомобиля перед адвокатской конторой, где работает защитник режиссера Константин Добрынин. Рядом со сгоревшими машинами нашли записки «Гореть за «Матильду».​

В разговоре с РБК адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что не удивился признанию участника «Христианского государства» в поджоге.

«Мы изначально понимали, что это не хаотичные действия отдельных случайных людей, а скоординированная атака. Когда в феврале стали получать угрозы, сразу посчитали их серьезными, прямыми и явными. Это было не банальное хулиганство, а действия мотивированных людях, следовательно, их деятельность можно квалифицировать как теракты», — рассказал адвокат.

Он заявил, что следствие должно установить роль каждого участника нападения.

«Нужно понять, кто соучастник, кто исполнитель, кто подстрекатель. Важно не только для нас, но и для общества, которое должно понимать причины болезни», — отметил Добрынин.

Накануне, 20 сентября, источники РБК, «Газеты.ру» и «Интерфакса» сообщили о задержании по делу о беспорядках из-за готовящейся премьеры «Матильды» лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, а также еще троих подозреваемых в рамках расследования инцидента с поджогом автомобилей — 28-летнего Юрия Калинина (брат лидера Александра Калинина. — РБК), 28-летнего Александра Баянова и 30-летнего Дениса Манталуца. Позже в пресс-службе МВД подтвердили факт задержания троих подозреваемых.

В четверг, 21 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщило, что лидер «Христианского государства» Александр Калиник действительно задержан по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя.

Супруга руководителя «Христианского Государства — Святая Русь» Марина Калинина заверила РБК, что ее муж с ней не связывался.

«У меня информация только из СМИ [что Александр Калинин отпущен после допроса]. Надеемся встречать. Дома еще нет Саши, он не звонил, на связь не выходил», — пояснила Марина Калинина.

На вопрос РБК действительно ли остаются под стражей Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца, она ответила, что «про них вообще нет никакой информации».