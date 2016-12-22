Активист «Христианского государства» признался в поджоге офиса Учителя

Один из участников «Христианского государства» — Александр Баянов — признался в поджоге офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, который произошел 31 августа. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил собеседник, близкий к МВД.
Баянов рассказал следователям, что они вместе с Юрием Калининым, который является братом лидера «Христианского государства» Александра Калинина, кинули в офис Учителя четыре бутылки с зажигательной смесью, добавили источники.
Речь идет об инциденте, который произошел в четверг, 31 августа, когда неизвестные люди забросали стеклянными бутылками с зажигательной смесью здание петербургской киностудии «Лендок», где располагается студия «Рок» Алексея Учителя. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Еще один инцидент с поджогом произошел 4 сентября в Екатеринбурге, где автомобиль, нагруженный газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос». В результате столкновения в здании возник пожар, его ликвидировали в течение 30 минут. Последнее связанное с премьерой фильма Учителя «Матильда» происшествие произошло 11 сентября в Москве: неизвестные сожгли два автомобиля перед адвокатской конторой, где работает защитник режиссера Константин Добрынин. Рядом со сгоревшими машинами нашли записки «Гореть за «Матильду».
В разговоре с РБК адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что не удивился признанию участника «Христианского государства» в поджоге.
«Мы изначально понимали, что это не хаотичные действия отдельных случайных людей, а скоординированная атака. Когда в феврале стали получать угрозы, сразу посчитали их серьезными, прямыми и явными. Это было не банальное хулиганство, а действия мотивированных людях, следовательно, их деятельность можно квалифицировать как теракты», — рассказал адвокат.
Он заявил, что следствие должно установить роль каждого участника нападения.
«Нужно понять, кто соучастник, кто исполнитель, кто подстрекатель. Важно не только для нас, но и для общества, которое должно понимать причины болезни», — отметил Добрынин.
Накануне, 20 сентября, источники РБК, «Газеты.ру» и «Интерфакса» сообщили о задержании по делу о беспорядках из-за готовящейся премьеры «Матильды» лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, а также еще троих подозреваемых в рамках расследования инцидента с поджогом автомобилей — 28-летнего Юрия Калинина (брат лидера Александра Калинина. — РБК), 28-летнего Александра Баянова и 30-летнего Дениса Манталуца. Позже в пресс-службе МВД подтвердили факт задержания троих подозреваемых.
В четверг, 21 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщило, что лидер «Христианского государства» Александр Калиник действительно задержан по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя.
Супруга руководителя «Христианского Государства — Святая Русь» Марина Калинина заверила РБК, что ее муж с ней не связывался.
«У меня информация только из СМИ [что Александр Калинин отпущен после допроса]. Надеемся встречать. Дома еще нет Саши, он не звонил, на связь не выходил», — пояснила Марина Калинина.
На вопрос РБК действительно ли остаются под стражей Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца, она ответила, что «про них вообще нет никакой информации».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».