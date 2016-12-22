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На Украине вскрыли нарушения на $17 млн при организации «Евровидения»
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На Украине вскрыли нарушения на $17 млн при организации «Евровидения»
Общество, 19:33
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На Украине вскрыли нарушения на $17 млн при организации «Евровидения»
Украинские аудиторы вскрыли многомиллионные финансовые нарушения при организации конкурса «Евровидение», который проходил в мае в Киеве
Фото: Виталий Залесский / РИА Новости

Государственная аудиторская служба Украины отчиталась о результатах проверки использования средств на организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходил в Киеве. Проверка проходила с 24 мая по 18 августа в ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», занимавшемся организацией и проведением конкурса. 

Аудит вскрыл факты нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468 млн грн ($17,6 млн), а также факты незаконных расходов на сумму 8,6 млн грн ($324 тыс.). Растрату еще 2,8 млн грн ($105 тыс.) удалось предотвратить, следует из сообщения.

Кроме того, аудиторы выявили нарушения у некоторых победителей тендеров. Так, не имея собственных возможностей оказать услуги в соответствии с условиями договора, некоторые из них привлекали субподрядчиков за меньшую цену.

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«Следует обратить внимание, что половина потраченных средств (250 млн грн, или $9,4 млн) из 522 млн грн ($19,6 млн) направлена зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно», — отмечается в сообщении.

Аудиторам во время проверки удалось возместить государству нарушения на общую сумму 2,1 млн грн (около $80 тыс.). «Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение»-2017», — говорится в сообщении.

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Фотогалерея

Аудиторская проверка проходила по поручению главы правительства Украины Владимира Гройсмана, подчеркивается в сообщении. 

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая. Россия в нем участие не принимала, поскольку власти Украины запретили въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой за то, что она ранее выступала с концертами в Крыму. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , нарушения , «Евровидение»
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