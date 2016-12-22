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Лидера «Христианского государства» задержали за «борьбу» с «Матильдой»
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Лидера «Христианского государства» задержали за «борьбу» с «Матильдой»
Конфликт вокруг «Матильды», 10:39
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Лидера «Христианского государства» задержали за «борьбу» с «Матильдой»
Силовики задержали главу организации «Христианское государство — Святая Русь» за призывы к противоправным действиям, сообщил источник РБК в МВД
Александр Калинин (Фото: страница Александра Калинина во «ВКонтакте»)

Сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

«Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», —рассказал собеседник РБК.

Проводятся оперативные следственные мероприятия, включая обыск в ходе которого уже изъяли компьютер Калиниина, а также электронные и аналоговые носители информации.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

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Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что несколько человек, в том числе лидер «Христианского государства», были доставлены в полицию в рамках расследования уголовного дела о поджоге автомобилей, припаркованных возле офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Собеседник агентства уточнил, что один человек был задержан в Москве, а еще двое — в Липецкой области.

Кроме того, в рамках дела опрашивается Калинин. «Его процессуальный статус пока не определен», — заявил собеседник «Интерфакса».

Позже МВД России подтвердило агентству ТАСС факт задержания троих подозреваемых в поджоге машин у бюро адвоката Добрынина. Официальный представитель ведомства Ирина Волк подтвердила, что один из подозреваемых был задержан в столице, а двое других — в Липецкой области, а также сообщила, что по месту проживания задержанных были проведены обыски. ​

11 сентября адвокат Константин Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобили возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где он работает. На месте поджога были обнаружены записки с надписью «За Матильду гореть».

Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, лидер «Христианского государства» Александр Калинин дал интервью изданию Meduza, к котором заявил, что к нему обращаются россияне, выступающие против фильма режисера Алексея Учителя «Матильда». По его словам, эти люди «могут пойти на самые крайние меры»: они ​готовы жечь все, что «способствует этому богохульству». «И будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — подчеркнул Калинин.

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Кроме того, Калинин предупреждал, что «ситуация может обостриться», потому что недовольные «безумьем богохульным» могут «вооружиться примерами святых», в том числе примерами святых-воинов. «Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — сказал глава «Христи​анского государства».

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Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал РБК, что после этого интервью направил гдаве ФСБ Александру Бортникову письмо, в котором указал, что в опубликованном тексте содержатся высказывания, которые оправлывают применение насилия и уничтожение имущества для достижения цели, «которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда», — говорится в письме Добрынина.

После публикации интервью Калинин в разговоре с РБК заявил, что Meduza «переврала» его слова.

Позднее издание опубликовало аудиозапись разговора с Калининым.

«Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что «Медуза» все наврала. Я приводил пример, что при Иване Грозном таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его на кол посадил», — сказал Калинин.

«Христианское государство – Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Авторы: Дмитрий Серков, Наталья Демченко.
Теги: МВД , ФСБ , Александр Калинин , поджоги , «Христианское государство»
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