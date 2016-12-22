Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы

Издание Conflict Intelligence Team (CIT), которое сообщает о гибели в Сирии российских военнослужащих и добровольцев, признало, что в двух случаях перепутало имена убитых

Фото: Ali Hashisho / Reuters

В Facebook CIT сообщается, что в материале о погибших бойцах ЧВК Вагнера были допущены две ошибки. В первом случае издание поместило информацию о смерти Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию. В действительности же выяснилось, что в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.

Сам Азат Раисович Нуруллин сообщил Би-би-си, что в армии служил на Алтае и никакого желания ехать в Сирию не испытывал. ВДВ он покинул шесть лет назад, а сейчас работает электромонтажником на стройке.

CIT признал и вторую ошибку. Как выяснилось, на этот раз на опубликованной в издании фотографии действительно был изображен погибший в Сирии Роман Солнышков, но авторы ошиблись с именем. Погибшего они назвали Савелием Суховым, который на самом деле жив и опубликовал фотографию Солнышкова.

По официальным данным, с начала военной операции России в Сирии погибли 39 военнослужащих. В этот список не включены россияне — участники частных военных структур.

Точное число погибших добровольцев и наемников неизвестно. Reuters опубликовал 2 августа материал о росте числа смертей российских военнослужащих и сотрудников ЧВК в Сирии. Источниками информации о смертях стали родственники, знакомые, бывшие одноклассники погибших, местные чиновники (их имена не приводятся), сирийские СМИ и социальные сети. Агентство подсчитало, что с начала 2017 года погибли 40 человек. Из них 21 — сотрудники частных военных компаний, а 17 — военнослужащие. Установить точный статус еще двух россиян агентству не удалось.