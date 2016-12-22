Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы

В Facebook CIT сообщается, что в материале о погибших бойцах ЧВК Вагнера были допущены две ошибки. В первом случае издание поместило информацию о смерти Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию. В действительности же выяснилось, что в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.
Сам Азат Раисович Нуруллин сообщил Би-би-си, что в армии служил на Алтае и никакого желания ехать в Сирию не испытывал. ВДВ он покинул шесть лет назад, а сейчас работает электромонтажником на стройке.
CIT признал и вторую ошибку. Как выяснилось, на этот раз на опубликованной в издании фотографии действительно был изображен погибший в Сирии Роман Солнышков, но авторы ошиблись с именем. Погибшего они назвали Савелием Суховым, который на самом деле жив и опубликовал фотографию Солнышкова.
По официальным данным, с начала военной операции России в Сирии погибли 39 военнослужащих. В этот список не включены россияне — участники частных военных структур.
Точное число погибших добровольцев и наемников неизвестно. Reuters опубликовал 2 августа материал о росте числа смертей российских военнослужащих и сотрудников ЧВК в Сирии. Источниками информации о смертях стали родственники, знакомые, бывшие одноклассники погибших, местные чиновники (их имена не приводятся), сирийские СМИ и социальные сети. Агентство подсчитало, что с начала 2017 года погибли 40 человек. Из них 21 — сотрудники частных военных компаний, а 17 — военнослужащие. Установить точный статус еще двух россиян агентству не удалось.
Reuters, указал, что подобными сообщениями агентство «пытается дискредитировать операцию России по уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Ранее поступали данные о том, что несколько человек из России находятся в плену у боевиков. В Минобороны эту информацию не подтверждали. Не комментировал ее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указывавший, что речь идет о неофициальных сведениях.