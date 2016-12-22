Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,71 57,30 EUR Нал. 67,92 67,35 USD Бирж. 57,50 +0,21 EUR Бирж. 67,68 +0,27 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5247,80 -349,47 ММВБ 2094,73 +0,10% РТС 1147,65 +0,09% Brent 57,80 -0,53% DJIA 23120,82 +0,54% Nasdaq 6621,07 -0,04% FTSE 7539,72 +0,31%
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Лента новостей
Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект о «суверенном Рунете» 18:28, Технологии и медиа Аисты вывели из строя новейший истребитель израильских ВВС 18:22, Общество «Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо» 18:21, Бизнес Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда 18:20, Мнение Роскомнадзор заблокирует распространение копии «Матильды» пиратами 18:11, Общество Стрелок убил несколько человек в бизнес-парке в Мэриленде 18:09, Общество Глава Минкомсвязи назвал раздутой ситуацию с мессенджером Telegram 18:02, Технологии и медиа Москва недополучит 40 млрд руб. налога на прибыль 18:02, Политика В Госдуме одобрят идею брать в армию «ограниченно годных» призывников 18:01, Политика Племянница Валленберга оспорила отказ суда предоставить данные о дяде 17:52, Общество В МИД России прокомментировали украинский закон об образовании 17:48, Политика Магомедов пообещал билеты на Hyperloop дешевле поездов и самолетов 17:47, Бизнес Брэнсон рассказал о мошенничестве на $2 млн с имитацией своего голоса 17:34, Общество Всемирный еврейский конгресс призвал снести памятник Петлюре в Виннице 17:26, Общество Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы 17:20, Общество Участника митинга приговорили к колонии за «силовой обхват» полицейского 17:17, Общество В Генпрокуратуре насчитали 43 запроса Поклонской в связи с «Матильдой» 17:15, Общество Фонд защиты прав дольщиков возглавил гендиректор АИЖК 17:11, Общество Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве 17:05, Фотогалерея  Защитник Мединского усомнился в компетентности экспертов «Диссернета» 17:04, Общество Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз 16:58, Экономика Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым» 16:54, Интервью СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности 16:53, Общество Скидки на элитное жилье на московской «золотой миле» достигли 40% 16:49, Недвижимость Банк России будет покупать золото на Московской бирже 16:45, Деньги Родственники Айрапетяна отказались от посмертного прекращения его дела 16:38, Общество Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме 16:35, Общество В Госдуме пожаловались главе Минкомсвязи на пропажу документов на почте 16:34, Общество
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Война в Сирии, 17:20
0
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Издание Conflict Intelligence Team (CIT), которое сообщает о гибели в Сирии российских военнослужащих и добровольцев, признало, что в двух случаях перепутало имена убитых
Фото: Ali Hashisho / Reuters

В Facebook CIT сообщается, что в материале о погибших бойцах ЧВК Вагнера были допущены две ошибки. В первом случае издание поместило информацию о смерти Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию. В действительности же выяснилось, что в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.

Сам Азат Раисович Нуруллин сообщил Би-би-си, что в армии служил на Алтае и никакого желания ехать в Сирию не испытывал. ВДВ он покинул шесть лет назад, а сейчас работает электромонтажником на стройке.

CIT признал и вторую ошибку. Как выяснилось, на этот раз на опубликованной в издании фотографии действительно был изображен погибший в Сирии Роман Солнышков, но авторы ошиблись с именем. Погибшего они назвали Савелием Суховым, который на самом деле жив и опубликовал фотографию Солнышкова.

По официальным данным, с начала военной операции России в Сирии погибли 39 военнослужащих. В этот список не включены россияне — участники частных военных структур.

Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии
Политика

Точное число погибших добровольцев и наемников неизвестно. Reuters опубликовал 2 августа материал о росте числа смертей российских военнослужащих и сотрудников ЧВК в Сирии. Источниками информации о смертях стали родственники, знакомые, бывшие одноклассники погибших, местные чиновники (их имена не приводятся), сирийские СМИ и социальные сети. Агентство подсчитало, что с начала 2017 года погибли 40 человек. Из них 21 — сотрудники частных военных компаний, а 17 — военнослужащие. Установить точный статус еще двух россиян агентству не удалось.

Восточный фронт: год военного присутствия России в Сирии. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, комментируя заявление Reuters, указал, что подобными сообщениями агентство «пытается дискредитировать операцию России по уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее поступали данные о том, что несколько человек из России находятся в плену у боевиков. В Минобороны эту информацию не подтверждали. Не комментировал ее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указывавший, что речь идет о неофициальных сведениях.
Автор: Артем Филипенок.
Главное
Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру в президенты России Политика
Материалы по теме
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника Общество
Сирийские курды объявили о полном освобождении Ракки от ИГ Политика
Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку