Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном из-за ориентации

В студии «Новой газеты» выступил Максим Локунов из Омской области, который, по его утверждениям, был неофициально задержан 16 марта в Чечне, после чего подвергся пыткам и избиениям, передает корреспондент РБК.
Находившаяся в студии программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказала, что Локунова задержали по подозрению в том, что он является геем. «26 марта выпустили при условии, что будет молчать», — добавила она.
Локунов обращался к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, она передала его заявление в СК, сообщила Локшина. По ее словам, «была надежда у юристов Комитета против пыток, что будет расследование, но никаких следственных действий не было».
РБК направил запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
Сам Локунов рассказал, что приехал в Грозный в 2015 году, там он работал — надувал шары у торгового комплекса. «Вечером в 21 час двое в гражданской одежде схватили за руки и поволокли к машине. Я звал на помощь — но бесполезно. Сотрудники патрульной службы записали номер и данные тех, кто меня задержал. Меня завели в отдел, повели к начальнику, который рылся в телефоне. Основное обвинение в том, что я гей. Он меня опрашивал, пытался выбить информацию о других геях. Я все отрицал», — сказал Локунов.
По его словам, под угрозой пыток током и палками он все-таки рассказал о его друге-гее. Его привезли в подвал отделения, поставили лицом к стене и начали избивать, добавил Локунов. После признания Локунова отвели в камеру 2х2 метра, которая «была вся в свежей крови». В камеру заходили охранники, которые избивали его, приговаривая, что он гей, добавил Локунов.
«Через 7 часов после задержания новая смена ворвалась в камеру и с унижениями. Говорили, что убьют. Стали бить палками долгое время, по голеням, бедрам, ягодицам, спине», — рассказал Локунов.
После ему сказали, что отпустят, если он подпишет бумаги — какие именно, Локунов не знает. «Заставили поставить отпечатки на оружие, записать на видео, что я гей. Затем отвели к русскому следователю. Он составил протокол допроса и на следующий день отвезли на вокзал и отправили домой. Я бы хотел правосудия», — заключил Локунов.
Директор Санкт-Петербургской ЛГБТ-организации «Выход» Игорь Кочетков во время встречи в студии рассказал о другом пропавшем чеченце — певце Зелимхане Бакаеве, который пропал 8 августа 2017 года. «Он приехал на свадьбу к сестре, должен был встретиться с продюсером. Через пару дней Бакаев написал, что уехал в Москву и хочет за границу. В конце августа мы получили подтверждение, что он задержан властями Чечни из-за подозрений в гомосексуализме. Наши информанты говорят о 15 людях, которые исчезли. В августе нам позвонили по горячей линии и сказали, что их пытали», — рассказал Кочетков.
Он также утверждал, что, по информации его источников, глава Чечни Рамзан Кадыров провел в мае встречу с культурными деятелями, 10 из которых задержали. «Они провели пару дней в подвале предположительно батальона «Терек», — сказал он.
В апреле «Новая газета» опубликовала серию материалов, в которых утверждалось, что в начале 2017 года Чечне прошли задержания более сотни местных мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По данным издания, мужчин задерживали на основании их ориентации, избивали и содержали в специальных тюрьмах для геев, из которых выпускают за «огромный выкуп». Власти Чечни все обвинения отвергали.
В пятницу, 13 октября, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что правоохранительные органы Чечни проверяют обращение жителя республики, пожаловавшегося на преследования за сексуальную ориентацию.
По ее словам, после окончания следствия можно будет сделать вывод, подтвердилась ли информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне, ранее опубликованная «Новой газетой».
РБК направил запрос в Следственный комитет и МВД Чеченской республики.