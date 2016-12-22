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Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном из-за ориентации
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Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном из-за ориентации
Общество, 17:43
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Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном из-за ориентации
Задержанный в Чечне за сексуальную ориентацию житель Омской области рассказал о том, каким пыткам его подвергали в Грозном. По его словам, он жаловался омбудсмену Татьяне Москальковой, но результата не было
Бюро Human Rights Watch (Фото: Дмитрий Окрест / РБК)

В студии «Новой газеты» выступил Максим Локунов из Омской области, который, по его утверждениям, был неофициально задержан 16 марта в Чечне, после чего подвергся пыткам и избиениям, передает корреспондент РБК.

Находившаяся в студии программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказала, что Локунова задержали по подозрению в том, что он является геем. «26 марта выпустили при условии, что будет молчать», — добавила она.

Локунов обращался к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, она передала его заявление в СК, сообщила Локшина. По ее словам, «была надежда у юристов Комитета против пыток, что будет расследование, но никаких следственных действий не было». 

РБК направил запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Сам Локунов рассказал, что приехал в Грозный в 2015 году, там он работал — надувал шары у торгового комплекса. «Вечером в 21 час двое в гражданской одежде схватили за руки и поволокли к машине. Я звал на помощь — но бесполезно. Сотрудники патрульной службы записали номер и данные тех, кто меня задержал. Меня завели в отдел, повели к начальнику, который рылся в телефоне. Основное обвинение в том, что я гей. Он меня опрашивал, пытался выбить информацию о других геях. Я все отрицал», — сказал Локунов.

По его словам, под угрозой пыток током и палками он все-таки рассказал о его друге-гее. Его привезли в подвал отделения, поставили лицом к стене и начали избивать, добавил Локунов. После признания Локунова отвели в камеру 2х2 метра, которая «была вся в свежей крови». В камеру заходили охранники, которые избивали его, приговаривая, что он гей, добавил Локунов. 

«Через 7 часов после задержания новая смена ворвалась в камеру и с унижениями. Говорили, что убьют. Стали бить палками долгое время, по голеням, бедрам, ягодицам, спине», — рассказал Локунов.

После ему сказали, что отпустят, если он подпишет бумаги — какие именно, Локунов не знает. «Заставили поставить отпечатки на оружие, записать на видео, что я гей. Затем отвели к русскому следователю. Он составил протокол допроса и на следующий день отвезли на вокзал и отправили домой. Я бы хотел правосудия», — заключил Локунов.

Директор Санкт-Петербургской ЛГБТ-организации «Выход» Игорь Кочетков во время встречи в студии рассказал о другом пропавшем чеченце — певце Зелимхане Бакаеве, который пропал 8 августа 2017 года. «Он приехал на свадьбу к сестре, должен был встретиться с продюсером. Через пару дней Бакаев написал, что уехал в Москву и хочет за границу. В конце августа мы получили подтверждение, что он задержан властями Чечни из-за подозрений в гомосексуализме. Наши информанты говорят о 15 людях, которые исчезли. В августе нам позвонили по горячей линии и сказали, что их пытали», — рассказал Кочетков.

Он также утверждал, что, по информации его источников, глава Чечни Рамзан Кадыров провел в мае встречу с культурными деятелями, 10 из которых задержали. «Они провели пару дней в подвале предположительно батальона «Терек», — сказал он.

В апреле «Новая газета» опубликовала серию материалов, в которых утверждалось, что в начале 2017 года Чечне прошли задержания более сотни местных мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По данным издания, мужчин задерживали на основании их ориентации, избивали и содержали в специальных тюрьмах для геев, из которых выпускают за «огромный выкуп». Власти Чечни все обвинения отвергали.

В пятницу, 13 октября, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что правоохранительные органы Чечни проверяют обращение жителя республики, пожаловавшегося на преследования за сексуальную ориентацию.​

По ее словам, после окончания следствия можно будет сделать вывод, подтвердилась ли информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне, ранее опубликованная «Новой газетой».

РБК направил запрос в Следственный комитет и МВД Чеченской республики. 

Авторы: Дмитрий Окрест, Илья Немченко, Наталья Демченко, Любовь Алтухова.
Теги: Чечня , правозащитники , гомосексуализм , Татьяна Москалькова
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