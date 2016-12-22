Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,67 EUR Нал. 64,90 64,35 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,79 -0,23% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7419,36 -0,74%
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации
Лента новостей
СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд 08:29, Политика Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации 08:17, Общество Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию 07:55, Политика В Москве завершилось голосование по программе реновации жилья 07:19, Недвижимость СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР 06:59, Общество AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан 06:42, Политика Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов 06:35, Политика WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США 06:15, Политика Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 90-х» 05:25, Политика Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года 04:55, Политика Еврокомиссия согласовала выделение Греции транша на €8,5 млрд 04:44, Экономика Вице-президент США Пенс нанял адвоката для помощи в «российском деле» 04:06, Политика Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину 03:31, Политика Пенсионный фонд Швеции продал долю в «Газпроме» 03:06, Политика Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии 02:57, Политика На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом 02:09, Общество Трамп удивился отсутствию внимания к «связям» семьи Клинтон с Россией 01:48, Политика США с трехдневным опозданием поздравили россиян с Днем России 01:20, Политика Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии 01:07, Общество Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити» 00:54, Политика Игра на два фронта: зачем Вашингтон продал истребители Катару 00:38, Политика ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети Кабула 00:29, Общество Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше 00:26, Деньги АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами 00:22, Финансы Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги 00:15, Финансы В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму 00:03, Политика При пожаре в лондонской высотке пропали без вести более 40 человек 00:02, Общество Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана 00:00, Политика 
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации
Реновация Москвы, 08:17
0
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации
Против сноса пятиэтажек в основном проголосовали жители кирпичных домов — 84% из числа тех, кто не поддержал программу реновации. За снос высказались жители более 4 тыс. домов. Политические предпочтения и близость дома к метро не повлияли на выбор жителей
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

4087 домов «за»

В Москве завершилось голосование среди жителей 4546 домов, попавших в предварительный список на включение в программу реновации. 4087 домов проголосовали за снос, 452 дома против, следует из опубликованных мэрией данных (сведения актуальны на 15 июня, последние коррективы власти внесут 16 июня), которые изучил РБК.

Явка составила 71%, в 118 домах она превысила 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в четырех домах в Ново-Переделкино и пяти домах в Новой Москве. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов, выяснил РБК. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, — кирпичные. Это 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования. В общей сложности из проголосовавших против сноса 84% — это жители кирпичных домов, а 16% — некирпичных.

Удаленность от метро и политические предпочтения жителей не оказали влияния на их выбор, говорит статистика. РБК измерил расстояние от каждого дома до ближайшей станции метро и вычислил коэффициент корреляции между этим расстоянием и результатами голосования. В целом для Москвы он оказался близок к нулю, что говорит об отсутствии взаимосвязи между этими двумя показателями. В противном случае он составлял бы не менее 0,7. РБК проанализировал и данные участковых избирательных комиссий по выборам мэра Москвы в 2013 году. Выяснилось, что между поддержкой Сергея Собянина среди жителей домов, входящих в ту или иную УИК, и их готовностью переехать в новый дом также нет связи.

«Никто не хочет попасть под ковш»: что жители пятиэтажек говорят о сносе Еще 3 фото
Фотогалерея

За снос проголосовали подавляющее большинство жителей пятиэтажек, которые не имеют возможности сами купить новую квартиру или содержать прежнюю, говорит профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов. Возможность улучшить жилищные условия волнует их больше других факторов, например озелененности двора. В протестах участвовали несколько тысяч человек, это не так много, если сравнивать с общим числом жителей домов, попавших в список кандидатов на снос.

20 лет на снос

В 37 из 91 района за снос проголосовали все дома, попавшие в список. Самой «сносной» улицей в Москве станет Волгоградский проспект: там под ковш попадут 100 домов. В двух районах против реновации высказалось больше половины домов — 55% в Москворечье-Сабурове и 51% в Измайлово. Больше всего домов отказалось от сноса в Богородском районе — 48, хотя изначально Богородское было в «тройке лидеров». Самый старый дом, выбывший из реновации, построен в 1906 году в Красносельском районе.

Семь домов не приняли участия в голосовании. Часть из них уже расселена, некоторые считаются бесхозными, пояснили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий столицы. Бесхозный дом сначала должен быть признан по суду собственностью города, пояснили в ведомстве. А некоторые дома действительно оказались «молчунами», в которых жители имели право голосовать, но не стали этого делать. С ними ведет работу общественный штаб по реновации. В середине голосования домов-«молчунов» было 11, подчеркнули в департаменте.

Ранее мэр Сергей Собянин говорил, что не голосовавшие дома пока не будут трогать. Жители почти 300 домов, не попавших в список для голосование, провели общие собрания собственников и подали в управу заявления о включении в программу. Другие дома могут сделать это до 15 июля.​

Снос 4087 домов займет 15–20 лет, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Темпы могут ускориться в два раза, если Москва будет скупать готовый «неликвид» у застройщиков для расселения пятиэтажек. Весной власти говорили, что рассматривают такой вариант. Соотношение кирпичных и панельных домов среди голосовавших против сноса логично, поскольку состояние кирпичных действительно намного лучше. Массовый снос домов на юго-востоке Москвы ухудшит там транспортную ситуацию, добавил эксперт.

Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж Еще 12 фото
Фотогалерея

Условия сноса

Первая программа сноса хрущевок была запущена в Москве в 1999 году. В нее включили дома первых серий индустриального домостроения, которые назвали «сносными», в том числе К-7 и II-32. За 18 лет снесли почти 1,7 тыс. домов, осталось еще 58. На встрече президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина 21 февраля было объявлено, что в столице запустят новую программу, по которой снесут 8 тыс. оставшихся в городе пятиэтажек. 14 марта в Госдуму был внесен законопроект, который наделял столичные власти широкими полномочиями: отправлять под снос любой дом, предоставлять жителям один вариант равнозначного жилья, выселять их через 60 дней без возможности обжаловать переселение в суде, выдавать разрешение на строительство в обход нормативов, переселять жителей в другие районы.

Планы властей вызвали бурный протест у части москвичей, которые заявили, что реновация нарушает их право на частную собственность. На встречах с чиновниками жители заявляли, что не хотят переселяться из кирпичных пятиэтажек и в другие районы, желают получить равноценные квартиры и опасаются, что их кварталы застроят высотками. 14 мая в митинге против реновации приняли участие до 30 тыс. человек.

Митинг против сноса пятиэтажек. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Ко второму чтению законопроект был полностью переписан. В документе уточнили, что в программу попадут типовые дома до девяти этажей, построенные в 1957–1968 годах, и аналогичные им по конструктивным характеристикам. Жителям предложат на выбор равноценное, равнозначное жилье в том же районе и денежную компенсацию. Норму о невозможности обжаловать выселение исключили. Во втором и третьем чтениях закон был принят в начале июня.

Авторы: София Сарджвеладзе, Алена Махукова, Светлана Анненская, Иван Федоров
Теги: Москва , реновация , снос домов , пятиэтажки , хрущёвки
Главное
Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии Политика
Материалы по теме
Владислав Иноземцев Освоение профицита: почему программа реновации важна для Москвы Мнение
Госдума окончательно приняла закон о реновации Политика
Голосование о включении в список на реновацию продлят на месяц Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку