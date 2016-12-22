Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации

Против сноса пятиэтажек в основном проголосовали жители кирпичных домов — 84% из числа тех, кто не поддержал программу реновации. За снос высказались жители более 4 тыс. домов. Политические предпочтения и близость дома к метро не повлияли на выбор жителей

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

4087 домов «за»

В Москве завершилось голосование среди жителей 4546 домов, попавших в предварительный список на включение в программу реновации. 4087 домов проголосовали за снос, 452 дома против, следует из опубликованных мэрией данных (сведения актуальны на 15 июня, последние коррективы власти внесут 16 июня), которые изучил РБК.

Явка составила 71%, в 118 домах она превысила 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в четырех домах в Ново-Переделкино и пяти домах в Новой Москве. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов, выяснил РБК. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, — кирпичные. Это 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования. В общей сложности из проголосовавших против сноса 84% — это жители кирпичных домов, а 16% — некирпичных.

Удаленность от метро и политические предпочтения жителей не оказали влияния на их выбор, говорит статистика. РБК измерил расстояние от каждого дома до ближайшей станции метро и вычислил коэффициент корреляции между этим расстоянием и результатами голосования. В целом для Москвы он оказался близок к нулю, что говорит об отсутствии взаимосвязи между этими двумя показателями. В противном случае он составлял бы не менее 0,7. РБК проанализировал и данные участковых избирательных комиссий по выборам мэра Москвы в 2013 году. Выяснилось, что между поддержкой Сергея Собянина среди жителей домов, входящих в ту или иную УИК, и их готовностью переехать в новый дом также нет связи.

За снос проголосовали подавляющее большинство жителей пятиэтажек, которые не имеют возможности сами купить новую квартиру или содержать прежнюю, говорит профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов. Возможность улучшить жилищные условия волнует их больше других факторов, например озелененности двора. В протестах участвовали несколько тысяч человек, это не так много, если сравнивать с общим числом жителей домов, попавших в список кандидатов на снос.

20 лет на снос

В 37 из 91 района за снос проголосовали все дома, попавшие в список. Самой «сносной» улицей в Москве станет Волгоградский проспект: там под ковш попадут 100 домов. В двух районах против реновации высказалось больше половины домов — 55% в Москворечье-Сабурове и 51% в Измайлово. Больше всего домов отказалось от сноса в Богородском районе — 48, хотя изначально Богородское было в «тройке лидеров». Самый старый дом, выбывший из реновации, построен в 1906 году в Красносельском районе.

Семь домов не приняли участия в голосовании. Часть из них уже расселена, некоторые считаются бесхозными, пояснили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий столицы. Бесхозный дом сначала должен быть признан по суду собственностью города, пояснили в ведомстве. А некоторые дома действительно оказались «молчунами», в которых жители имели право голосовать, но не стали этого делать. С ними ведет работу общественный штаб по реновации. В середине голосования домов-«молчунов» было 11, подчеркнули в департаменте.

Ранее мэр Сергей Собянин говорил, что не голосовавшие дома пока не будут трогать. Жители почти 300 домов, не попавших в список для голосование, провели общие собрания собственников и подали в управу заявления о включении в программу. Другие дома могут сделать это до 15 июля.​

Снос 4087 домов займет 15–20 лет, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Темпы могут ускориться в два раза, если Москва будет скупать готовый «неликвид» у застройщиков для расселения пятиэтажек. Весной власти говорили, что рассматривают такой вариант. Соотношение кирпичных и панельных домов среди голосовавших против сноса логично, поскольку состояние кирпичных действительно намного лучше. Массовый снос домов на юго-востоке Москвы ухудшит там транспортную ситуацию, добавил эксперт.

Условия сноса

Первая программа сноса хрущевок была запущена в Москве в 1999 году. В нее включили дома первых серий индустриального домостроения, которые назвали «сносными», в том числе К-7 и II-32. За 18 лет снесли почти 1,7 тыс. домов, осталось еще 58. На встрече президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина 21 февраля было объявлено, что в столице запустят новую программу, по которой снесут 8 тыс. оставшихся в городе пятиэтажек. 14 марта в Госдуму был внесен законопроект, который наделял столичные власти широкими полномочиями: отправлять под снос любой дом, предоставлять жителям один вариант равнозначного жилья, выселять их через 60 дней без возможности обжаловать переселение в суде, выдавать разрешение на строительство в обход нормативов, переселять жителей в другие районы.

Планы властей вызвали бурный протест у части москвичей, которые заявили, что реновация нарушает их право на частную собственность. На встречах с чиновниками жители заявляли, что не хотят переселяться из кирпичных пятиэтажек и в другие районы, желают получить равноценные квартиры и опасаются, что их кварталы застроят высотками. 14 мая в митинге против реновации приняли участие до 30 тыс. человек.

Ко второму чтению законопроект был полностью переписан. В документе уточнили, что в программу попадут типовые дома до девяти этажей, построенные в 1957–1968 годах, и аналогичные им по конструктивным характеристикам. Жителям предложат на выбор равноценное, равнозначное жилье в том же районе и денежную компенсацию. Норму о невозможности обжаловать выселение исключили. Во втором и третьем чтениях закон был принят в начале июня.