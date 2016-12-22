Полиция сочла взрыв в лондонском метро терактом

Взрыв на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне расследуется как теракт, заявили в полиции. Ранее об этом сообщали источники Би-би-си. В результате инцидента, по данным полицейских, ранения получили несколько человек

Фото: Hannah McKay / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов признали взрыв на станции метро ​«Парсонс-Грин» в Лондоне терактом. Об этом, как передает Би-би-си, заявил координатор контртеррористической полиции города Нейл Басу.

Его подчиненные, как уточняет издание, уже прибыли к месту инцидента и работают там. «Сейчас мы знаем о ряде человек, которые получили ранения [при происшествии]», — уточнил Басу, добавив, однако, что «еще слишком рано точно говорить о причинах взрыва». Расследованием этого инцидента в настоящее время занимается контртеррористическая полиция.

Видео: MDavisbot / Twitter

Станция «Парсонс-Грин», как пишет Би-би-си, остается оцепленной. Полицейские до сих пор рекомендуют жителям Лондона избегать этого района.

При этом издание Daily Express со ссылкой на неназванных английских чиновников сообщает, что в настоящий момент полиция обезвреживает второе взрывное устройство на «Парсонс-Грин». Ранее об этом на своей странице в Twitter, по информации газеты, написала журналист The Daily Telegraph Никки Харли.

«Полиция только что сказала нам, что здесь еще одна бомба, которую они пытаются обезвредить», — сообщала она, добавив позже, что это данные от сотрудников правоохранительных органов, которые работают на месте инцидента. Официально комментировать эти сообщения Daily Express полицейские отказались.​

Взрыв на «Парсонс-Грин» произошел около 8:20 утра по местному времени 15 сентября. Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, сообщал оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания Metro. В результате инцидента, по информации газеты, несколько человек получили «ожоги лица». При этом, как рассказал Sky News один из очевидцев происшествия, взрыв «был небольшим». Оказавшаяся на станции в момент случившегося женщина, в свою очередь пояснила Reuters, что травмы она получила во время давки, возникшей после взрыва.

На произошедшее уже отреагировали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и мэр Лондона Хан Садик. Первая заявила, что «получает всю оперативную информацию» с места инцидента.

А второй в свою очередь заявил, что «город абсолютно осуждает отвратительных людей, которые пытаются использовать террор, чтобы навредить Лондону и разрушить образ жизни» горожан. Жителей столицы Великобритании он призвал «сохранять спокойствие» и не терять «бдительности».