Полиция сочла взрыв в лондонском метро терактом

Сотрудники правоохранительных органов признали взрыв на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне терактом. Об этом, как передает Би-би-си, заявил координатор контртеррористической полиции города Нейл Басу.
Его подчиненные, как уточняет издание, уже прибыли к месту инцидента и работают там. «Сейчас мы знаем о ряде человек, которые получили ранения [при происшествии]», — уточнил Басу, добавив, однако, что «еще слишком рано точно говорить о причинах взрыва». Расследованием этого инцидента в настоящее время занимается контртеррористическая полиция.
Станция «Парсонс-Грин», как пишет Би-би-си, остается оцепленной. Полицейские до сих пор рекомендуют жителям Лондона избегать этого района.
При этом издание Daily Express со ссылкой на неназванных английских чиновников сообщает, что в настоящий момент полиция обезвреживает второе взрывное устройство на «Парсонс-Грин». Ранее об этом на своей странице в Twitter, по информации газеты, написала журналист The Daily Telegraph Никки Харли.
«Полиция только что сказала нам, что здесь еще одна бомба, которую они пытаются обезвредить», — сообщала она, добавив позже, что это данные от сотрудников правоохранительных органов, которые работают на месте инцидента. Официально комментировать эти сообщения Daily Express полицейские отказались.
Взрыв на «Парсонс-Грин» произошел около 8:20 утра по местному времени 15 сентября. Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, сообщал оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания Metro. В результате инцидента, по информации газеты, несколько человек получили «ожоги лица». При этом, как рассказал Sky News один из очевидцев происшествия, взрыв «был небольшим». Оказавшаяся на станции в момент случившегося женщина, в свою очередь пояснила Reuters, что травмы она получила во время давки, возникшей после взрыва.
На произошедшее уже отреагировали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и мэр Лондона Хан Садик. Первая заявила, что «получает всю оперативную информацию» с места инцидента.
А второй в свою очередь заявил, что «город абсолютно осуждает отвратительных людей, которые пытаются использовать террор, чтобы навредить Лондону и разрушить образ жизни» горожан. Жителей столицы Великобритании он призвал «сохранять спокойствие» и не терять «бдительности».
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