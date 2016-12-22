ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за теракт в Лондоне, произошедший в ночь на 4 июня, жертвами которого стали семь человек

Полицейское оцепление на Саутуоркском мосту в Лондоне (Фото: Neil Hall / Reuters)

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой связанное с террористами СМИ Amaq. В результате нападения погибли как минимум семь человек погибли, 48 были госпитализированы.

Атака произошла ночью в субботу, 3 июня, около 22:00 по местному времени. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин. Они начали нападать на прохожих, но вскоре были застрелены восемью офицерами полиции, которые прибыли к месту происшествия. В общей сложности они выпустили 50 пуль по нападавшим, ранив одного гражданского. Позднее стало известно, что на телах убитых террористов были обнаружены муляжи взрывных устройств.

Британская полиция пока что не называла имена исполнителей теракта, однако ночью в воскресенье выступила с заявлением, что назовет их имена «настолько скоро насколько технически возможно». Кроме того, в полиции рассказали, что проводят обыски в четырех зданиях в Лондоне.

По делу о теракте уже задержали 12 человек. По словам корреспондента Reuters, среди задержанных были четыре женщины в никабах. Все задержания прошли в лондонском районе Баркинг. К вечеру полиция отпустила только одного задержанного мужчину, не предъявив ему обвинений.

Пока что известно имя только одной жертвы нападения. Ею оказалась канадка Крисси Арчибальд, передает CTV. Днем 4 июня британская полиция сообщила, что в больницах находятся 36 человек, из них 21 в критическом состоянии. ​

​Это уже третий теракт в Великобритании за последние три месяца. 22 марта ​гражданин Великобритании Халид Масуд сбил на автомобиле нескольких человек на Вестминстерском мосту. После этого он открыл стрельбу возле здания парламента и был застрелен полицейскими. Жертвами атаки стали пять человек. 22 мая террорист взорвал бомбу в фойе стадиона «Манчестер Арена» сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, 59 пострадали. ​Ответственность за теракт в Манчестере также взяла ИГ.