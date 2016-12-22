СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию

За несколько дней до теракта в Манчестере его исполнитель побывал в Ливии. Спецслужбы выясняют мог ли он пройти в этой стране обучение в лагерях террористов

Салман Абеди (Фото: Handout )

Исполнитель теракта на «Манчестер-Арене» Салман Абеди, жертвами которого стали 22 человека, незадолго до случившегося вернулся из Ливии. Об этом сообщает издание The Times.

Полиция и спецслужбы пытаются выяснить, проходил ли Абеди подготовку в джихадистских лагерях за время своего пребывания в Ливии. В этом регионе, как отмечает газета, «ИГ» и «Аль-Каида» (запрещены в России) объединились для борьбы с правительственными войсками. Школьный друг Абеди рассказал изданию, что он отправлялся в Ливию «три недели назад, а вернулся несколько дней назад».

По информации The Times, спецслужбы знали о поездке 22-летнего Абеди в Ливию, однако не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в стране «критический» уровень угрозы, объяснив это тем, что новое нападение «в высшей степени вероятно» и «может быть неизбежно».

По словам Мэй, власти не могут игнорировать возможность существования, «более широкой группы лиц, связанных с атакой», в связи с чем вводят усиленные меры безопасности. В частности, к охране крупных мероприятий и правительственных учреждений будут привлечены военные.

Теракт на «Манчестер Арене» произошел в ночь с 22 на 23 мая после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в фойе, когда зрители выходили из зала. По данным камер видеонаблюдения, Абеди поставил чемодан на землю, до того как он взорвался. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами, уточняет The Times. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По информации издания, несколько из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Днем во вторник в Южном Манчестере полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту, им оказался 23-летний мужчина.

Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».