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Максакова опровергла раскрытие Украиной имен заказчиков убийства мужа
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Максакова опровергла раскрытие Украиной имен заказчиков убийства мужа
Убийство Вороненкова, 10:49
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Максакова опровергла раскрытие Украиной имен заказчиков убийства мужа
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заверила, что расследование его убийства подходит к концу, но никакой информации в Россию Генпрокуратура Украины не передавала
Мария Максакова (Фото: РИА Новости)

Генпрокуратура Украины (ГПУ) не раскрывала российским правоохранительным органам имен организаторов убийства покинувшего Россию экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила РБК вдова покойного Мария Максакова. Ранее об отправке ГПУ соответствующего письма сообщило со ссылкой на свой источник агентство «Росбалт».

«Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», — заявила РБК Максакова.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
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Максакова признала отсутствие у Путина необходимости убивать Вороненкова
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По данным «Росбалта», в поступившем из ГПУ ответе на запрос российских правоохранительных органов организаторами убийства экс-депутата названы бизнесмен Владимир Тюрин и некий «работающий в Крыму» банкир.

«Первый — это Владимир Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих самых спецслужб», — приводит «Росбалт» слова своего источника.

Максакова заверила РБК, что расследование убийства Вороненкова «движется к завершению», однако никакой переписки между ГПУ и правоохранительными органами России с указанием предпринимателя Владимира Тюрина не было.

В начале сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова установлен, однако имени его не назвал, отметив лишь, что тот находится на территории России.

«Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал Луценко.

Ранее Максакова говорила, что не считает убийство Вороненкова политическим. «Путину не нужно было это убийство», — сказала она, назвав заказчиками и организаторами убийства мужа криминальных авторитетов, которым покровительствует Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Денис Вороненков был убит днем в четверг, 23 марта 2017 года, в центре Киева, рядом с гостиницей «Премьер Палас». Киллер выстрелил в него, когда он вышел из отеля. Охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего, от полученных ранений стрелок скончался в больнице. Второй охранник Вороненкова в день убийства остался с Максаковой.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков.
Теги: Денис Вороненков , Мария Максакова
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