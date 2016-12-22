Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб.

Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена

Александр Реймер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний. ​

Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, а также выплатят штраф — 600 тыс. и 700 тыс. руб. соответственно. Криволапов и Реймер лишены генеральских званий, после выхода на свободу им будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Адвокат Владимир Жеребенков пообещал обжаловать приговор. «Выступавшие в суде свидетели ничего не говорили о хищении. Следствие искусственно придумало событие преступления и придумало завышение цены, в чем ему помогли некомпетентные эксперты», — заявил он. Защитник указал, что гособвинение и ФСИН не смогли точно подсчитать размер ущерба.

Реймеру вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК). Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. В результате действий Реймера электронные браслеты для подследственных, содержащихся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН выручку, говорится в решении суда.

У «Меты» не было необходимых технологий, помещений и штата, однако Мартынов с помощью Реймера «создал видимость» их наличия. К тому же «Мета» не входила в число предприятий, которые могли поставлять государству оборудование для тюремных нужд: в 2010 году, когда у Реймера возник преступный умысел, это могли делать только подведомственные ФСИН предприятия. Чтобы сделать выгодную для себя закупку возможной, глава ведомства и его заместитель Криволапов пролоббировали поправки в законодательство.

Кроме того, по распоряжению директора ФСИН была создана посредническая структура, которая требовалась, чтобы закупка браслетов для нужд службы формально считалась внутрисистемной, — ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС). Он был образован в результате переименования существующей структуры тюремного ведомства — «Торгового отдела «Вятка». Директором ЦИТОСа стал Виктор Определенов. «Мета» продавала браслеты центру, а тот, в свою очередь, поставлял их ведомству.

Контракты с ЦИТОСом служба заключала в течение 2011 года. Согласно им каждый браслет должен был стоить от 108 тыс. руб. до 128 тыс. руб., хотя реальная стоимость не превышала 20 тыс. руб. Качество браслетов было низким, рассказала в ходе прений сторон представитель прокуратуры; проблемы были с ударопрочностью, аккумуляторами, антеннами, креплениями и программным обеспечением.

Деньги от закупки браслетов «Мета» обналичивала через фирмы-однодневки. В итоге 2,3 млрд руб. пошло на цели, не связанные с нуждами ФСИН, из них 1,3 млрд руб. было похищено. Лично Реймер успел получить от Мартынова 140 млн руб. в качестве отката, подчеркивал гособвинитель. Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб. На всю эту сумму ведомство заявило к подсудимым гражданский иск. Он будет рассмотрен в отдельном процессе.

В 2013 году на поставку браслетов обратила внимание Счетная палата. Ведомство указало, что закон кроме требования закупать тюремное оборудование только у внутрисистемных структур содержит еще одно условие: эти структуры должны сами производить закупаемые устройства, тогда как ЦИТОС приобретал их у «Меты». Тогда же, в 2013 году, было возбуждено уголовное дело, по которому практически сразу был допрошен Реймер. Однако следователи пришли к выводу о его невиновности. В итоге экс-директор ФСИН был задержан и арестован только в марте 2015 года.

В июле 2016 года в особом порядке был осужден директор компании «Мета» Николай Мартынов, единственный из всех фигурантов дела признавший свою вину. Он получил три года и восемь месяцев колонии.

Реймер руководил ФСИН с 2009 по 2012 год. В июне 2012-го президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности и назначил директором службы Геннадия Корниенко. Увольнение Реймера произошло вскоре после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН пожаловалась в СКР на сексуальные домогательства с его стороны, а некоторые из подчиненных Реймера заявляли​, что он незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.