Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,81 EUR Нал. 64,29 63,71 USD Бирж. 57,03 +0,05 EUR Бирж. 63,90 +0,01 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1852,37 -0,48% РТС 1023,15 -0,76% Brent 48,42 +0,39% DJIA 21328,47 +0,44% Nasdaq 6220,37 +0,73% FTSE 7542,27 +0,56%
Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб.
Лента новостей
Данкверт оценил потери от африканской чумы свиней в России 14:21, Бизнес В Минобороны заявили об отсутствии западной помощи Алеппо 14:19, Общество Путин во время прямой линии поговорит по видеосвязи с 10 городами 14:14, Политика Адвокат назвал приговор по делу Реймера «жестоким и бездоказательным» 14:14, Общество ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота 14:10, Общество В Минске прокомментировали задымление на Чернобыльской АЭС 13:54, Политика Инвестиции в российскую недвижимость за год выросли на 229,5% 13:46, Недвижимость Освоение профицита: почему программа реновации важна для Москвы 13:43, Мнение При пожаре в многоэтажке в Лондоне погибли шесть человек 13:42, Общество На Урале нашли пропавшего в лесу четырехлетнего мальчика 13:36, Общество Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве 13:32, Общество Володин анонсировал принятие закона об отношениях человека и робота 13:32, Политика В Кремле заявили о «боли» при чтении житейских обращений граждан к Путину 13:24, Общество Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб. 13:21, Общество Замглавы администрации Курска стал фигурантом дела о вымогательстве 13:13, Политика Володин напомнил депутатам о зарплате в ответ на идею о «совете блогеров» 13:11, Политика ФНС потребовала от «дочки» Roshen выплатить 150 млн руб. налогов 13:10, Бизнес В МИДе назвали дату визита министра иностранных дел Франции в Москву 13:05, Политика Орловский суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному 13:04, Общество Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб. 13:03, Финансы Российского боксера не пустили на чемпионат Европы на Украине 13:01, Спорт Минюст утвердил научную степень по теологии 12:58, Общество Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии» 12:57, Политика В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от США с Днем России 12:54, Политика Верховный суд вернул коллекционеру изъятую ФСБ картину «Христос во гробе» 12:50, Общество Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом 12:50, Политика СМИ сообщили о возвращении Игоря Денисова в «Зенит» 12:41, Спорт «Спартак» вместо «Открытия»: на каких аренах пройдет Кубок конфедераций 12:37, Спорт
Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб.
Общество, 13:21
0
Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб.
Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена
Александр Реймер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний. ​

Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, а также выплатят штраф — 600 тыс. и 700 тыс. руб. соответственно. Криволапов и Реймер лишены генеральских званий, после выхода на свободу им будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Адвокат Владимир Жеребенков пообещал обжаловать приговор. «Выступавшие в суде свидетели ничего не говорили о хищении. Следствие искусственно придумало событие преступления и придумало завышение цены, в чем ему помогли некомпетентные эксперты», — заявил он. Защитник указал, что гособвинение и ФСИН не смогли точно подсчитать размер ущерба.

Реймеру вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК). Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. В результате действий Реймера электронные браслеты для подследственных, содержащихся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН выручку, говорится в решении суда.

У «Меты» не было необходимых технологий, помещений и штата, однако Мартынов с помощью Реймера «создал видимость» их наличия. К тому же «Мета» не входила в число предприятий, которые могли поставлять государству оборудование для тюремных нужд: в 2010 году, когда у Реймера возник преступный умысел, это могли делать только подведомственные ФСИН предприятия. Чтобы сделать выгодную для себя закупку возможной, глава ведомства и его заместитель Криволапов пролоббировали поправки в законодательство.

Кроме того, по распоряжению директора ФСИН была создана посредническая структура, которая требовалась, чтобы закупка браслетов для нужд службы формально считалась внутрисистемной, — ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС). Он был образован в результате переименования существующей структуры тюремного ведомства — «Торгового отдела «Вятка». Директором ЦИТОСа стал Виктор Определенов. «Мета» продавала браслеты центру, а тот, в свою очередь, поставлял их ведомству.

Контракты с ЦИТОСом служба заключала в течение 2011 года. Согласно им каждый браслет должен был стоить от 108 тыс. руб. до 128 тыс. руб., хотя реальная стоимость не превышала 20 тыс. руб. Качество браслетов было низким, рассказала в ходе прений сторон представитель прокуратуры; проблемы были с ударопрочностью, аккумуляторами, антеннами, креплениями и программным обеспечением.

Деньги от закупки браслетов «Мета» обналичивала через фирмы-однодневки. В итоге 2,3 млрд руб. пошло на цели, не связанные с нуждами ФСИН, из них 1,3 млрд руб. было похищено. Лично Реймер успел получить от Мартынова 140 млн руб. в качестве отката, подчеркивал гособвинитель. Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб. На всю эту сумму ведомство заявило к подсудимым гражданский иск. Он будет рассмотрен в отдельном процессе.

В 2013 году на поставку браслетов обратила внимание Счетная палата. Ведомство указало, что закон кроме требования закупать тюремное оборудование только у внутрисистемных структур содержит еще одно условие: эти структуры должны сами производить закупаемые устройства, тогда как ЦИТОС приобретал их у «Меты». Тогда же, в 2013 году, было возбуждено уголовное дело, по которому практически сразу был допрошен Реймер. Однако следователи пришли к выводу о его невиновности. В итоге экс-директор ФСИН был задержан и арестован только в марте 2015 года.

В июле 2016 года в особом порядке был осужден директор компании «Мета» Николай Мартынов, единственный из всех фигурантов дела признавший свою вину. Он получил три года и восемь месяцев колонии.

Реймер руководил ФСИН с 2009 по 2012 год. В июне 2012-го президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности и назначил директором службы Геннадия Корниенко. Увольнение Реймера произошло вскоре после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН пожаловалась в СКР на сексуальные домогательства с его стороны, а некоторые из подчиненных Реймера заявляли​, что он незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: мошенничество , ФСИН , Александр Реймер
Главное
Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии» Политика
Материалы по теме
Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии Общество
Экс-главе ФСИН Реймеру предъявлено новое обвинение Политика
Александра Реймера схватили за браслет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку