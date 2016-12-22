Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,48 EUR Нал. 68,58 67,99 USD Бирж. 57,67 -0,03 EUR Бирж. 68,19 -0,03 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5711,99 +267,99 ММВБ 2099,24 +0,20% РТС 1146,87 +0,25% Brent 57,30 +1,60% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7535,18 -0,28%
«Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду»
Лента новостей
Генпрокуратура заявила о 61 уголовном деле из-за госзакупок 12:34, Общество Volvo объявила российские цены на новый XC60 12:24, Авто Аналитики заявили о стагнации на рынке жилищного строительства 12:22, Недвижимость Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода 12:18, Общество СМИ сообщили об отказе телеканалов рекламировать «Матильду» 12:14, Общество СМИ сообщили об уходе Месси из «Барселоны» после ЧМ-2018 12:13, Спорт Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70% 12:11, Экономика Турчак назвал прекрасными годы своего правления Псковской областью 12:05, Политика Генштаб Турции заявил о создании наблюдательных пунктов в Идлибе 12:00, Политика Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии 11:42, Экономика TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства 11:32, Общество За сохранение нейтралитета в ситуации с Каталонией выступили 68% россиян 11:25, Общество КамАЗ с начала года увеличил чистую прибыль почти в 11 раз 11:24, Бизнес «Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду» 11:24, Общество В Башкирии автомобиль врезался в группу детей 11:16, Общество Что молодежь думает о рынке труда и карьерных перспективах 11:02, Партнерский материал Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит» 11:01, Бизнес Неизвестный открыл стрельбу на автостоянке у ТЦ «Авиапарк» в Москве 10:45, Общество Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах 10:43, Общество Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае 10:43, Спорт Вице-президент Samsung ушел в отставку на фоне «беспрецедентного кризиса» 10:37, Бизнес X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» 10:15, Бизнес Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400 10:11, Политика Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare 10:08, Общество Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах 09:54, Общество ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба» 09:35, Финансы
«Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду»
Конфликт вокруг «Матильды», 11:24
0
«Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду»
Сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» приняли решение показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Как ранее сообщал РБК, две недели назад режиссер встречался с владельцем сетей Александром Мамутом
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» решили показать фильм «Матильда», заявила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.

«Мы видим, какая активная работа была проведена правоохранительными органами после нашего заявления, которое мы сделали месяц назад по обеспечению безопасности зрителей и урегулировании ситуации вокруг кинотеатров и фильма «Матильда». Это позволило нам принять решение и вернуть фильм в прокат в наши кинотеатры, чему мы рады, потому что мы всегда стремимся давать максимально широкий выбор репертуара нашим посетителям», — пояснила она.

В свою очередь генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Роман Линин поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы «за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей». «Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма «Матильда» далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах», — цитирует Линина пресс-служба компании.

«Я могу лишь поприветствовать абсолютно очевидное решение сетей и то, что они не поддались на угрозы и преступные действия экстремистов и террористов и на правовую истерику депутата Поклонской, которую мы по-прежнему ждем на премьеру», — заявил РБК адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин.

РБК направил запрос в пресс-службу Национального рекламного альянса для уточнения информации об отказе кинотеатров транслировать фильм «Матильда».

Как ранее сообщал корреспондент РБК, две недели назад Учитель встречался с владельцем сетей «Формула Кино» и «Синема Парк» Александром Мамутом. Как рассказывал сам режиссер, тогда он согласился с позицией бизнесмена, что государство должно обеспечить безопасность, а «люди должны ходить в кино, зная, что с ними ничего не произойдет».

От показа «Матильды» «Синема Парк» и «Формула Кино» отказались 13 сентября. Они объяснили это угрозами, связанными с показом.

29 сентября фильм посмотрели депутаты Государственной думы, которые не нашли там сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Члены комитета нижней палаты по культуре посчитали, что «Матильда» — «яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны».

Инициативу проверить фильм «Матильда» проявила летом депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждала, что лента является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Против фильма проводились молебны, к которым присоединилась организация «Христианское государство — Святая Русь».

По данным следствия, лидер «Христианского государства», ранее судимый Александр Калинин, оказывал давление на владельцев кинотеатров, которые планировали показать «Матильду». Речь шла в том числе о «Формуле Кино» и «Синема Парке». В сентябре Калинин был арестован. Следователи выяснили, что на фильме он якобы хотел заработать, предлагая кинотеатрам охранные услуги связанного с «Христианским государством» ЧОПа.

Очередное обращение в прокуратуру с просьбой отозвать прокатное удостоверение у «Матильды» Поклонская направила накануне. В качестве довода она привела слова патриарха Кирилла, который призвал «художников добросовестно работать с историческими фактами».

Авторы: Екатерина Костина, Артем Филипенок.
Теги: Наталья Поклонская , Александр Мамут , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70% Экономика
Материалы по теме
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде» Общество
Противники «Матильды» попросили Путина не допустить выхода картины Общество
Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку