«Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду»

Сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» приняли решение показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Как ранее сообщал РБК, две недели назад режиссер встречался с владельцем сетей Александром Мамутом

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» решили показать фильм «Матильда», заявила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.

«Мы видим, какая активная работа была проведена правоохранительными органами после нашего заявления, которое мы сделали месяц назад по обеспечению безопасности зрителей и урегулировании ситуации вокруг кинотеатров и фильма «Матильда». Это позволило нам принять решение и вернуть фильм в прокат в наши кинотеатры, чему мы рады, потому что мы всегда стремимся давать максимально широкий выбор репертуара нашим посетителям», — пояснила она.

В свою очередь генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Роман Линин поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы «за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей». «Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма «Матильда» далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах», — цитирует Линина пресс-служба компании.

«Я могу лишь поприветствовать абсолютно очевидное решение сетей и то, что они не поддались на угрозы и преступные действия экстремистов и террористов и на правовую истерику депутата Поклонской, которую мы по-прежнему ждем на премьеру», — заявил РБК адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин.

РБК направил запрос в пресс-службу Национального рекламного альянса для уточнения информации об отказе кинотеатров транслировать фильм «Матильда».

Как ранее сообщал корреспондент РБК, две недели назад Учитель встречался с владельцем сетей «Формула Кино» и «Синема Парк» Александром Мамутом. Как рассказывал сам режиссер, тогда он согласился с позицией бизнесмена, что государство должно обеспечить безопасность, а «люди должны ходить в кино, зная, что с ними ничего не произойдет».

От показа «Матильды» «Синема Парк» и «Формула Кино» отказались 13 сентября. Они объяснили это угрозами, связанными с показом.

29 сентября фильм посмотрели депутаты Государственной думы, которые не нашли там сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Члены комитета нижней палаты по культуре посчитали, что «Матильда» — «яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны».

Инициативу проверить фильм «Матильда» проявила летом депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждала, что лента является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Против фильма проводились молебны, к которым присоединилась организация «Христианское государство — Святая Русь».

По данным следствия, лидер «Христианского государства», ранее судимый Александр Калинин, оказывал давление на владельцев кинотеатров, которые планировали показать «Матильду». Речь шла в том числе о «Формуле Кино» и «Синема Парке». В сентябре Калинин был арестован. Следователи выяснили, что на фильме он якобы хотел заработать, предлагая кинотеатрам охранные услуги связанного с «Христианским государством» ЧОПа.

Очередное обращение в прокуратуру с просьбой отозвать прокатное удостоверение у «Матильды» Поклонская направила накануне. В качестве довода она привела слова патриарха Кирилла, который призвал «художников добросовестно работать с историческими фактами».