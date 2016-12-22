Появилось видео последствий пожара на рынке «Синдика»

РБК публикует снятые с беспилотника кадры работ по ликвидации пожара на строительном комплексе. По оценкам экспертов, стоимость рынка может достигать 6,5 млрд руб.

На кадрах, снятых квадрокоптером, виден масштаб разрушения от пожара, также запечатлены работы по его тушению. Также видно, что был использован большой объем воды, она растеклась по соседним улицам.

Пожар на строительном комплексе «Синдика», который находится на 65-м километре внешней стороны МКАД, произошел 8 октября. Его площадь оценили в 55 тыс. кв. м, власти задействовали для тушения огня вертолеты Ка-32 и вертолеты МЧС. Во время пожара у торгового центра обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 3 тыс. человек.

Источники РБК в МЧС рассказали 9 октября, что перед началом пожара на автостоянке у торгового центра слышали хлопок. Поэтому как одну из возможных версий специалисты рассматривают взрыв газового баллона. По словам собеседников РБК, говорить о версии поджога «пока рано».

По оценкам консалтинговой компании Knight Frank, рынок «Синдика» стоит от 5,5 млрд до 6,5 млрд руб. Площадь «Синдики» — 150 тыс. кв. м.

Видео: Ruptly

В «ВТБ Страховании» заявили, что рынок был застрахован на сумму 4,2 млрд руб., но страховые выплаты компания сможет получить только после проведения экспертизы. В «ВТБ Страховании» предположили, что это займет от трех до шести месяцев.