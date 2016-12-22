Появилось видео последствий пожара на рынке «Синдика»

На кадрах, снятых квадрокоптером, виден масштаб разрушения от пожара, также запечатлены работы по его тушению. Также видно, что был использован большой объем воды, она растеклась по соседним улицам.
Пожар на строительном комплексе «Синдика», который находится на 65-м километре внешней стороны МКАД, произошел 8 октября. Его площадь оценили в 55 тыс. кв. м, власти задействовали для тушения огня вертолеты Ка-32 и вертолеты МЧС. Во время пожара у торгового центра обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 3 тыс. человек.
Источники РБК в МЧС рассказали 9 октября, что перед началом пожара на автостоянке у торгового центра слышали хлопок. Поэтому как одну из возможных версий специалисты рассматривают взрыв газового баллона. По словам собеседников РБК, говорить о версии поджога «пока рано».
По оценкам консалтинговой компании Knight Frank, рынок «Синдика» стоит от 5,5 млрд до 6,5 млрд руб. Площадь «Синдики» — 150 тыс. кв. м.
В «ВТБ Страховании» заявили, что рынок был застрахован на сумму 4,2 млрд руб., но страховые выплаты компания сможет получить только после проведения экспертизы. В «ВТБ Страховании» предположили, что это займет от трех до шести месяцев.
9 августа произошел пожар на территории строительного рынка «Мельница» в поселке Мосрентген на 41-м км МКАД. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
19 июня в подмосковном Видном загорелся строительный рынок, находящийся на территории завода «Красный камень». Площадь пожара составила около 600 кв. м.
21 мая пожар возник на строительном рынке в поселке Селятино Наро-Фоминского района. В тушении участвовали 40 человек и 11 единиц техники, площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.
В этот же день загорелось здание двухэтажного железобетонного склада, используемого для хранения трикотажной продукции и резиновой обуви, в подмосковном Лыткарино. Потушить огонь удалось только спустя сутки, общая площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м.
19 февраля загорелся склад стройматериалов на территории рынка «Мытищинская ярмарка» на Осташковском шоссе. Сообщалось, что площадь пожара составила 4 тыс. кв. м, обрушилась кровля металлического ангара площадью 3 тыс. кв. м. Потушить возгорание удалось только спустя сутки.