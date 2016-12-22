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В подмосковном городе Видное произошел пожар на строительном рынке
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В подмосковном городе Видное произошел пожар на строительном рынке
Общество, 16:04
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В подмосковном городе Видное произошел пожар на строительном рынке

В городе Видное в Подмосковье произошел пожар на строительном рынке, находящемся на территории завода «Красный камень», сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 13:34 мск. Пожар произошел на втором этаже здания по адресу: улица Березовая. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Пострадавших нет, посетители рынка были эвакуированы до прибытия пожарных. В 14:39 пожар был локализован. В ликвидации последствий пожара участвуют 67 человек и 19 единиц техники.
Теги: Подмосковье , пожар , Видное
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