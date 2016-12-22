В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар

В Подмосковье в поселке Селятино Наро-Фоминского района на строительном рынке произошел пожар, соответствующее сообщение опубликовано на сайте главного управления МЧС по региону.
Как уточнили спасатели, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 9:15 мск. Пожар, по их данным, был зафиксирован на 51 км Киевского шоссе.
Там, как уточнили представители ведомства, на площади 500 кв. м. загорелся один из павильонов рынка. Информации о пострадавших пока не поступало.
Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. Это, по информации пресс-службы министерства, произошло в 10:26 мск. Спустя 20 минут, в 10:46 мск, спасатели, как говорится в сообщении на сайте ведомства, ликвидировали открытое горение. В тушении пожара, по словам представителей министерства, участвовали 40 человек и 11 единиц техники.
Ранее, 21 мая, возгорание произошло в частном доме в селе Брынь Думиничского района Калужской области. В результате инцидента погибли три человека. Причиной происшествия, как сообщили сотрудники правоохранительных органов, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.