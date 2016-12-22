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Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленобласти
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Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленобласти
Общество, 15:39
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Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленобласти
На полигоне взорвался танковый снаряд, один военный погиб, пять человек получили ранения. Снаряд отрикошетил и взорвался вблизи укрытия с военнослужащими
Военнослужащие на учебно-боевой подготовке. Июнь 2016 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

На полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, погиб один военнослужащий. Еще пять военных получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Взорвался танковый снаряд.

«Около 12:30 мск при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения», — говорится в сообщении ЗВО.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. На полигоне работает комиссия ЗВО, сообщили в военном ведомстве.

РБК направил запрос в Минобороны по поводу гибели военнослужащего.

В августе на учениях ВДВ в Псковской области погиб военный, проходивший службу на контрактной основе. В Минобороны сообщили, что он нарушил технику безопасности при обращении с оружием и что он умер уже после завершения учений.

Авторы: Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест.
Теги: Минобороны , взрыв , гибель военного
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