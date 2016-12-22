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За фигуранта «дела Серебренникова» поручились более 30 деятелей культуры
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За фигуранта «дела Серебренникова» поручились более 30 деятелей культуры
Дело Серебренникова, 14:02
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За фигуранта «дела Серебренникова» поручились более 30 деятелей культуры
В ходе рассмотрения жалобы на арест бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Мосгорсуд получил более 30 поручительств за него от деятелей культуры и искусства
Алексей Малобродский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Более 30 деятелей культуры и искусства поручились перед судом за бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродскго, арестованного по делу о хищениях, передает корреспондент РБК из Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ареста Малобродского​.

Адвокат Малородского попросила судью приобщить к делу личные поручительства за Малобродского. Среди поручившихся за арестованного актер Валерий Гаркалин, продюсер и режиссер Эдуард Бояков, актрисы Чулпан Хаматова, Елена Шанина, Елена Коренева, Анна Ардова, Яна Троянова, Виктория Исакова, проюсер Наталья Манская, режиссеры Андрей Могучий, Владимир Мирзоев, Дмитрий Бертман, архитектор Евгений Асс, телеведущие Михаил Шац, Татьяна Лазарева, композиторы Ираида Юсупова, Александр Маноцков, продюсер и сценарист Игорь Гуревич, драматург и режиссер Василий Сигарев, журналисты Арина Бородина, Катерина Гордеева, Ксения Ларина, поэт и переводчик Анатолий Найман, поэт и литературный критик Лев Рубинштейн, искусствовед Анатолий Голубовский, педагог Сергей Казарновский, директор театра Леонид Ашарин.

По делу об организации хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) помимо Малобродского проходят экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин и режиссер Кирилл Серебренников. Ущерб, по версии СКР, составляет 68 млн руб. Сотрудники компании представляли в Минкультуры сметы и отчеты с завышенными показателями и составляли фиктивные договоры на различные работы, а бюджетные компенсации этих работ выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, полагает следствие.

​Малобродский был арестован решением суда 21 июня, 18 июля, Басманный суд Москвы продлил его арест на три месяца, до 19 октября, он находится в СИЗО № 1 («Матросская тишина»).

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Алехина.
Теги: Мосгорсуд , процесс , Кирилл Серебренников
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