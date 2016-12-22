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Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии
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Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии
Война в Сирии, 18:17
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Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии
Личность одного из двух плененных в Сирии россиян подтвердил его друг. По его словам, Роман Заболотный, в котором ранее узнали члена казачьего общества, попал в Сирию через ЧВК Вагнера
Роман Заболотный (Фото: Скриншот видео YouTube)

Друг Романа Заболотного, одного из россиян, попавших в плен в Сирии, узнал его на видео боевиков ИГ (организация «Исламское государство», запрещенная в России), об этом он рассказал РБК.

По его словам, Заболотный отправлялся в Сирию в составе частной военной компании Вагнера.

«Последний раз мы общались как раз перед его отъездом в Сирию. Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию», — рассказал друг Заболотного, пожелавший сохранить анонимность.

«Роман сказал, что платят 300 тыс. руб. в месяц — хочется ведь денег побольше и быстро, а он ведь повар — много такой работой не заработаешь. Звал и меня, и наших общий друзей, но никто не согласился», — пояснил собеседник.

По его словам, ранее Заболотный также через ЧВК Вагнера ездил в Донбасс. «А потом ездил уже от казачества. Про его боевой опыт знаю, что он служил контрактником в российских войсках», — добавил друг пленника.

Он подчеркнул, что полностью уверен в том, что на видео боевиков Роман Заболотный.

Ранее в среду, 4 октября, Заболотный был опознан на видео как «участник казачьего движения», эту информацию РБК подтвердил начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков.

Второй плененный боевиками россиянин, Григорий Цуркану, был опознан своим братом Романом. По словам Романа Цуркану, видео, распространенное боевиками, не является постановочным. Он также рассказал, что его брат, попавший в плен, в мае этого года отправился в Сирию через ЧВК Вагнера, он не являлся военнослужащим Минобороны.

Ранее Цуркану узнали его соратники из всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Там обещали оказать семье плененного «всю необходимую поддержку».

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Как выяснило радио «Свобода», до поездки в Сирию Цуркану, так же как и Заболотный, служил в Донбассе. Он был там дважды, в первый раз — в 2014 году.

В российском МИДе, комментируя ситуацию с россиянами в плену у боевиков ИГ, заявили, что выясняют судьбы захваченных в Сирии «российских солдат». Министерство сотрудничает с другими российскими ведомствами, а также с «зарубежными коллегами в регионе», сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, работа осложняется тем, что со стороны террористической группировки «не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников».

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В Минобороны России информацию о попавших в плен солдатах опровергли, заявив, что никто из военнослужащих в плен к боевикам в Сирии не попадал.

Накануне, 3 октября, на аффилированном с боевиками ИГ Amaq News Agency появилась видеозапись, на которой двое мужчин на русском языке говорят о том, что попали в плен в Сирии. Один из них в ролике представился уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, находящегося рядом с ним на видео человека Заболотный назвал уроженцем Домодедовского района Григорием Цуркану. По словам Заболотного, они оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула в Сирии.​

Авторы: Ася Сотникова, Дмитрий Окрест.
Теги: Сирия , плен , казаки
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