Власти Москвы включили в программу реновации Успенский собор

Столичные власти включили в программу реновации старообрядческий собор Успения пресвятой Богородицы начала ХХ века, переделанный при советской власти в общежитие. В «Архнадзоре» надеются, что здание не попадет в список на снос

Старообрядческий собор Успения пресвятой Богородицы на Марксистской улице Москвы, переделанный в общежитие, включен в программу реновации жилья, об этом сообщил координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов, передает RNS.

«В расширенный список реновации попал выявленный объект культурного наследия — Успенский собор старообрядческой церкви на Апухтинке — и два корпуса Буденновского поселка на Большой Почтовой улице», — рассказал Михайлов.

Он выразил надежду на то, что городские власти не внесут эти объекты культурного наследия в списки на снос. «Реновация в форме отселения собора и превращения его в изначальное состояние — это, безусловно, благое дело», — добавил он.

Накануне столичные власти сообщили о расширении списка домов, включенных в программу реновации на 37 жилых зданий, 11 из которых находятся в Центральном административном округе.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, власти проверили протоколы собраний о включении в программу реновации еще 22 домов, и выяснилось, что собрания проходили с нарушениями — эти дома будут вычеркнуты из списка на включение в реновацию.

В конце сентября мэрия Москвы опубликовала карту стартовых площадок, которые будут застроены новыми домами по программе реновации. На карте было отмечено 210 площадок в 75 районах и всех округах Москвы.